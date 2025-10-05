TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkan Adayı Özgüven: Charter uçuşların yüzde 10’u bireysel turiste açılmalı
Antalya’da turizmi yerele yaymak ve yerel ekonomiyi canlandırmak için charter uçuşlarında bireysel satışların önemli etki yaratacağını belirten Antalya TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkan Adayı Tolga Özgüven, “Antalya’ya yılda yaklaşık 60 bin charter uçuş yapılıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Koltukların en az yüzde 10’unu 6 ay önceden bireysel isimlere açılması yerel turizme daha fazla katkı sağlayacak” dedi.
Antalya turizmi 5 yıldızlı otellere sıkıştı
Antalya’da turizmin 5 yıldızlı otellere sıkıştığını kaydeden Antalya TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkan Adayı Tolga Özgüven çözüm önerilerini DÜNYA’ya anlattı. Antalya’nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını ve Türkiye’nin turizm başkenti konumunda bulunduğuna dikkat çeken Özgüven, “Yılda 60 bin charter uçuşunun gerçekleştiği şehir, devletin verdiği desteklerle dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri haline geldi.
Ancak masanın diğer yüzünde ciddi bir sorun var. Bu uçuşların yüzde 90’ı yabancı tur operatörleri tarafından paket programlarla satılıyor. Koltukların yüzde 10’u en az 6 ay önce bireysel isimlere satışı yapıldığında Antalya’ya paket dışında gelecek turistlerin sayısı artacak. Bu turistler otellerini, turlarını, transferlerini ve aktivitelerini Türk seyahat acentaları üzerinden satın alacak. Böylece; yerel acentaların ciroları ve kârlılığı artacak, küçük işletmeler turizmden daha fazla pay alacak, kırsal turizm, sağlık turizmi, kültür ve gastronomi gibi alternatif alanlar güçlenecek ve en önemlisi Antalya’nın turizm modeli çeşitlenecek ve sürdürülebilirlik kazanacak” dedi.
Söz konusu charter uçuşların yabancı tur operatörlerinin paket tatil satışlarına dayalı bir sistemle işlediğini belirten Özgüven, “Sonuç olarak Antalya’ya gelen turistlerin büyük çoğunluğu, otelinden transferine kadar her şeyi önceden satın almış olarak geliyor. Böylece yerel seyahat acentaları, alternatif turizm işletmeleri bu pastadan pay alamıyor. Bu durum kentin turizmden elde ettiği kazancın adil dağılmasını engelliyor. Yabancı tur operatörleri büyük kazanç sağlarken, şehir esnafı ve seyahat acentalarının yüzü gülmüyor” diye konuştu.
“Bu adım Antalya’nın geleceğini değiştirecek”
Yerel ekonomiyi canlandırmak ve turizmi tabana yaymak için charter uçuşlarında bireysel satışların önemli bir etki yaratacağına vurgu yapan Özgüven, söz konusu önerilerinin hayata geçmesi halinde Antalya’ya paket dışında gelecek turistlerin sayısının artacağını ifade etti. Paket satışlar dışında kalan turistlerin; otellerini, turlarını, transferlerini ve aktivitelerini Türk seyahat acentaları üzerinden satın alacağını belirterek, “Turizm sektöründe sıkça dile getirilen bu model, sadece bugünün sorunlarına çözüm değil, aynı zamanda Antalya’nın geleceğini garanti altına alacak. Çünkü kitle turizmine dayalı mevcut yapı, uzun yıllardır doğru yönetilemediği için kentte derin bir çıkmaza neden olmuş durumda. Antalya’nın ekonomisinin büyük ölçüde turizme bağımlı olduğu düşünüldüğünde, turizm pastasının adaletli dağılması hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük bir dönüşüm yaratabilir” ifadelerini kullandı.
Özgüven, bu doğrultuda atılacak adımı seyahat acentalarına aktararak, şunları kaydetti; “Antalya’nın seyahat acentaları bu vizyonu ortaya koyarak, yalnızca seyahat acentalarının değil; esnafın, çiftçinin, rehberin, sanatçının ve hatta köydeki üreticinin bile turizm gelirinden pay almasını sağlayacak. Antalya turizminin yıllardır süregelen tek tip ve paket odaklı yapısı, kentin hem kültürel zenginliğini gölgeliyor hem de gelir adaletsizliği yaratıyor. Charter uçuşlarının bireysel satışa açılması ile kentin turizm çehresini değişecek ve turizmin Antalya’ya gerçekten yayılmasını sağlayacak devrim niteliğinde bir adım olarak görüyorum.”