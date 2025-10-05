Mehmet Hanifi GÜLEL

Koltukların en az yüz­de 10’unu 6 ay önceden birey­sel isimlere açılması yerel turiz­me daha fazla katkı sağlayacak” dedi.

Antalya turizmi 5 yıldızlı otellere sıkıştı

Antalya’da turizmin 5 yıldız­lı otellere sıkıştığını kaydeden Antalya TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkan Adayı Tolga Öz­güven çözüm önerilerini DÜN­YA’ya anlattı. Antalya’nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını ve Türkiye’nin turizm başkenti konumunda bulunduğuna dik­kat çeken Özgüven, “Yılda 60 bin charter uçuşunun gerçekleş­tiği şehir, devletin verdiği des­teklerle dünyanın en büyük tu­rizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Ancak masanın di­ğer yüzünde ciddi bir sorun var. Bu uçuşların yüzde 90’ı yabancı tur operatörleri tarafından pa­ket programlarla satılıyor. Kol­tukların yüzde 10’u en az 6 ay önce bireysel isimlere satışı ya­pıldığında Antalya’ya paket dı­şında gelecek turistlerin sayısı artacak. Bu turistler otellerini, turlarını, transferlerini ve akti­vitelerini Türk seyahat acenta­ları üzerinden satın alacak. Böy­lece; yerel acentaların ciroları ve kârlılığı artacak, küçük işlet­meler turizmden daha fazla pay alacak, kırsal turizm, sağlık tu­rizmi, kültür ve gastronomi gibi alternatif alanlar güçlenecek ve en önemlisi Antalya’nın turizm modeli çeşitlenecek ve sürdürü­lebilirlik kazanacak” dedi.

Söz konusu charter uçuşla­rın yabancı tur operatörlerinin paket tatil satışlarına dayalı bir sistemle işlediğini belirten Öz­güven, “Sonuç olarak Antalya’ya gelen turistlerin büyük çoğunlu­ğu, otelinden transferine kadar her şeyi önceden satın almış ola­rak geliyor. Böylece yerel seya­hat acentaları, alternatif turizm işletmeleri bu pastadan pay ala­mıyor. Bu durum kentin turizm­den elde ettiği kazancın adil da­ğılmasını engelliyor. Yabancı tur operatörleri büyük kazanç sağ­larken, şehir esnafı ve seyahat acentalarının yüzü gülmüyor” diye konuştu.

“Bu adım Antalya’nın geleceğini değiştirecek”

Yerel ekonomiyi canlandır­mak ve turizmi tabana yaymak için charter uçuşlarında birey­sel satışların önemli bir etki ya­ratacağına vurgu yapan Özgü­ven, söz konusu önerilerinin ha­yata geçmesi halinde Antalya’ya paket dışında gelecek turistle­rin sayısının artacağını ifade et­ti. Paket satışlar dışında kalan turistlerin; otellerini, turlarını, transferlerini ve aktivitelerini Türk seyahat acentaları üzerin­den satın alacağını belirterek, “Turizm sektöründe sıkça dile getirilen bu model, sadece bu­günün sorunlarına çözüm değil, aynı zamanda Antalya’nın ge­leceğini garanti altına alacak. Çünkü kitle turizmine dayalı mevcut yapı, uzun yıllardır doğ­ru yönetilemediği için kentte derin bir çıkmaza neden olmuş durumda. Antalya’nın ekono­misinin büyük ölçüde turizme bağımlı olduğu düşünüldüğün­de, turizm pastasının adalet­li dağılması hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük bir dönüşüm yaratabilir” ifadeleri­ni kullandı.

Özgüven, bu doğrultuda atı­lacak adımı seyahat acentala­rına aktararak, şunları kaydet­ti; “Antalya’nın seyahat acenta­ları bu vizyonu ortaya koyarak, yalnızca seyahat acentalarının değil; esnafın, çiftçinin, rehbe­rin, sanatçının ve hatta köydeki üreticinin bile turizm gelirin­den pay almasını sağlayacak. Antalya turizminin yıllardır sü­regelen tek tip ve paket odaklı yapısı, kentin hem kültürel zen­ginliğini gölgeliyor hem de gelir adaletsizliği yaratıyor. Charter uçuşlarının bireysel satışa açıl­ması ile kentin turizm çehre­sini değişecek ve turizmin An­talya’ya gerçekten yayılmasını sağlayacak devrim niteliğinde bir adım olarak görüyorum.”