TÜRSAB yönetiminde çatlak

05 Ağustos 2019

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

BURSA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Firuz Bağlıkaya’nın acentaların haklarını gözetmediği için sektörün gelir kaybına uğradığını öne sürdü.

Seçimlerde Firuz Bağlıkaya ile hareket eden Hasan Erdem, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’ya yönelik eleştiride bulunarak, “Her geçen gün mesleğimiz gelir kaybına uğruyor” dedi.

Mevcut Başkan Firuz Bağlıkaya’nın seçildiği günden bu yana haksız rekabet ve tedbiri alınmayan sebepler yüzünden acentaların her geçen gün zarara uğradığını ya da iflas ettiğini dile getiren Erdem, “Bu süreç böyle devam ettiği sürece binlerce sektör temsilcimizin acentalarını kapattığına şahit olacağız. Farkında mısınız? Mesleki itibarımız sürekli düşüyor. Hepimiz geçmiş yılları arar olduk. Eskiden acentalarımız daha itibarlı, daha saygın, daha çok kazanan, yarı kamu kurumu niteliğindeydi” dedi.

Firuz Bağlıkaya’yı kendisini ve etrafındakilerini düşünmek ve kollamakla suçlayan Erdem, gelişen teknolojiye karşı sektör temsilcilerinin korumasız bırakıldığını söyledi.

Erdem, “Başkan ve yönetimler göreve gelir gelmez gelirlerimizi arttırıcı etkinlikler ve faaliyetler içinde bulunurlardı. Oysa bir Başkan düşünün, sadece kendisini ve etrafındakilerini düşünüyorsa, kurumun gelirlerini yandaşlarıyla birlikte kullanıyorsa bilsinler ki büyük bir yanlışın ve gafletin içindedirler” diye konuştu.

Erdem şöyle devam etti: “Psikolojik olarak yanlış yapan insanlar yüreklerinde daima korkuyla yaşarlar ve bu korku nedeniyle de korunma ihtiyacı hissederler. Bugün TÜRSAB'ın içinde bulunduğu durum işte tam da bu şekildedir. Kurumunuzun dört bir yanı korumalarla donatılmıştır. Kimi, kimden koruyorsunuz? Mevcut Başkan da seçim sürecinde acentelere vadedip, vaat ettiklerini yerine getiremediği, yönetimini sürekli bir gizlilik içinde acentelerimizin bilgi edinme haklarını ellerinden almasının yanında sürekli bir koruma bulundurma sendromu yaşıyor. Sayın Başkan, iktidara gelince yersiz ve sebepsiz korku hastalığına kapıldı. Bu hastalık onu iktidar olduğu andan itibaren kemiriyor. Mutlaka tedavi olması gerekir. Aksi durumda hem kendisi hem biz TÜRSAB üyesi acentalardan zarar görecektir...”