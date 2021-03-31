TÜRSAB'dan 'transfer hakkı'na sert tepki

Meclis'e sunulan turizm teşvik kanunundaki değişiklikle, beş yıldızlı otel ve tatil köylerine, müşterilerine yönelik transfer hizmeti verme imkanı da getiriliyor. Bu düzenleme, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) sert tepkisine yol açtı. Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik teklifini şaşkınlıkla karşıladıklarını bildiren TÜRSAB, "Adı Teşvik Kanunu olan bu yasa teklifi, Seyahat Acentalarını cezalandırmayı içermektedir" açıklamasını yaptı.

TÜRSAB'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Meclise sevk edilen 2634 sayılı ‘Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik teklifine , turizm kamuoyunda şaşkınlığa yol açtı.

Bu durum ve taşıdığı riskler, meslek örgütümüz tarafından bilinen bir gerçekti.

Millet olarak pandemi süreci ile baş etmeye çalışırken, sektörün içerisinde huzursuzluk yaratacak bu girişimi hayretle karşıladık. Yasa değişikliği teklifi kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele eden, pandemi şartları ile baş etmeye çalışan seyahat acentalarının küçülen ekmeğine el uzatan ve genel anlamda mesleki çıkarlarını yok sayan hükümler içeriyor.

Önceki yasa önerileri ve düzenlemeler sırasında olduğu gibi, bu kez de Sayın Bakan’ın kanunla kurulmuş, turizmin en önemli ve eski meslek örgütünden hiçbir aşamasında görüş almayarak ve bilgi vermeyerek ortaya çıkardığı teklif metni göreve geldiği günden beri seyahat acentalarının yasadan kaynaklanan haklarını elinden almaya çalışan, meslek örgütünü güçsüz bırakıp, işlevsiz kılmaya çalışması tüm sektörün bildiği bir kurgunun sonucudur.

İki yıl önce, 1618 sayılı Kanun çalışmasının bir anda rafa kaldırılarak, gündeme getirilmeyişinin nedeni, otellere transfer hakkı tanınması konusunda Sayın Bakan’ımızın şahsi talep ve ısrarına karşı direnmemizdi. Hatta transfer konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile geldiğimiz çözüm noktasında yolun tıkanmasının sebebi de Bakan’ımızın bu talep ve ısrarına haklı itirazımızdı.

"Seyahat acentaları cezalandırılıyor"

Bizim mevzuatımızda itirazımız nedeniyle yapılamayan değişikliğin tüm hukuk kuralları yok sayılarak, 2634 sayılı Kanun’a bir eklenti ile yapılmak istenmesi, Sayın Bakan’ımızın otellere transfer hakkı verme konusundaki ısrarını da ortaya koymaktadır. Adı teşvik kanunu olan bu yasa teklifi, seyahat acentalarını cezalandırmayı içermektedir.

Seyahat acentaları, öz mal araçları ile tur ve transfer yapamazken, bu konuda ulaştırma mevzuatına bağlı işletme gereklerine uymak zorunda iken, bu sebepten dolayı türlü sıkıntılarla boğuşurken, otellerin öz mal araçları ile transfer yapabilmeleri nasıl açıklanabilir?

Transferle ilgili seyahat acentalarına türlü kurallar uygulanırken, işi konaklama olan işletmelerine tesis sınırları dışında karayolu taşımacılığı hak ve yetkisi vermek nasıl mümkün olacaktır?

Seyahat acentalarının ekmeğine, mesleğine, meslek örgütüne hiçbir zaman bu kadar çok saldırı olmamıştı ancak Sayın Bakan’ın göreve geldiği günden bugüne kadarki uygulamalarına bakınca, şaşırmadığımı söyleyebilirim. Bu büyük yanlışın yüce Meclis Komisyonlarında düzeleceğini umut ediyorum."