TÜRSAB'dan Ukrayna ile iş birliği imzası

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Ukrayna'nın tanıtım ajansı Visit Ukraine arasında iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirme amacıyla iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı.

İmza törenine TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, etkinlikteki konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "İki dost ülke sıkı bir şekilde turizm ilişkilerini sürdürüyor. Son yıllarda iki ülke arasında farklı alanlarda iş birlikleri var. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu iş birliğimizi sürdürme gayretindeyiz. Salgın öncesi 2019 yılında 1,5 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti, salgın başladıktan sonra 2020 yılında 1 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. 2021 beklentimiz en az 1-1,5 milyon Ukrayna vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesi" ifadelerini kullandı.

Ali Bilir, karşılıklı ziyaretçi sayılarının artması için iş birliği anlaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonra da olumlu pozitif ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bizler de Türk vatandaşları olarak Ukrayna'yı bilmek, görmek, ziyaret etmek istiyoruz." dedi.

"Tanıtım faaliyetleri için yol haritasını çizmek istiyoruz"

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, iki ülke arasında turizm sektöründeki gelişmelerden çok memnun olduğuna işaret ederek, "Türkiye ile Ukrayna arasında turizm alanındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini, kazan-kazan modelinin uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko da TÜRSAB ile tanışıklığının yaklaşık 5 yıl öncesine dayandığını belirterek, ajans olarak ana hedeflerinin Ukrayna'yı dünyaya tanıtmak olduğunu aktardı.

Taranenko, "Bugün imzalayacağımız anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yol haritasını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.