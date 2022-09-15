Üç ildeki bazı turizm bölgelerinin sınırları yeniden belirlendi
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara Kızılcahamam Turizm Bölgesi, Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi ve Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi'nin sınırları yeniden belirlendi.
Cumhurbaşkanı Kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ankara Kızılcahamam Turizm Bölgesi, Antalya Alanya İncekum Turizm Merkezi ve Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi'nin sınırları yeniden belirlendi.
Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi. Kararda, belirtilen turizm bölgesi ve merkezlerine ait yeni sınırların gösterildiği krokiler de yer aldı.