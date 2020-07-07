Ukraynalı turistten ‘deneme’ uçuşu

07 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Ukrayna’dan Antalya’ya tarifeli uçaklarla turist gelmeye başladı. Dalaman, Antalya ve Muğla gibi bölgelere inen uçaklar, ilk etapta yaklaşık bin 500 turisti getirdi. Turizmciler bu uçuşların paket turlar için deneme uçuşları olduğunu belirterek, geçen yılın yüzde 10’u bile olmadığını kaydetti. Sektör, asıl talebin görülebilmesi için 15 Temmuz tarihini verdi. Geçen yıl, Türkiyeyi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 1 milyon 560 bine yükselmişti.

Azur’un uçağını Anex ve Pegas doldurdu

Ukrayna’dan ilk uçak Antalya’ya inerken, Dalaman ve Bodrum gibi bölgeler de tercih edildi. SkyUp Havayolları, kendi bünyesindeki tur operatörü JoinUp’ın yolcularını Antalya’ya getirdi. Azur Air Ukraine’ın Antalya uçağını ise tur operatörleri Anex Tour ile Pegas Touristik doldurdu. Coral ise yolcularını Ukrayna Uluslararası Hava Yolları ile Antalya’ya getiriyor. Antalya Valisi ilk gün 949 Ukraynalı turistin Antalya’ya geldiğini söyledi. Turistleri geleneksel kıyafetle karşılayan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, “İlk gün Türkiye’ye 6’dan fazla uçak geldi. Her yıl Ukrayna’dan gelen turist sayısında yüzde 20 artıyor. Türkiye güvenli, otelleri çok kaliteli” açıklamasını yaptı.

Bu uçuşların ön hazırlık olduğunu ifade eden TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut, geçen yılın yüzde 10’u bile olmadığını belirtti. Turgut, “Ukrayna’dan geçen yılın birçok şehrinden birçok havayolu uçardı. Şimdi bakıyorum bugün sadece AzurAir’in 2 uçuşu görünüyor. O yüzden bunları özel uçuşlar olarak değerlendiriyoruz. Bakalım bu uçuşlarda vaka çıkacak mı? Kazakistan uçağında çıkan vakalarda ciddi sıkıntı yaşandı. Havayolları da tedirgin davranıyor. Otellerin birçoğunda henüz doluluk çok düşük” dedi.

Gerçek talep 15 Temmuz’da görülecek

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise henüz takvim oluşmadığını, deneme uçuşları olduğunu ve doğru değerlendirmenin haftaya yapılabileceğini kaydetti. AYT Havacılık Pazarlama Müdürü Egemen Ateş, Ukrayna’dan Antalya Havalimanı’na ilk uçuşu 28 Haziran’da Wind Rose Hava Yolları’nın yaptığını, 1 Temmuz sabahında da SkyUp ve Azur Air Ukraine’ın havalimanına iniş yaptığını belirtti. Ateş, Belarus’tan da bugün itibariyle ilk uçuşun gerçekleştiğini ve Belavia’nın alana iniş yaptığını belirtti. Ateş, ilk uçuşların yolcu dolulukları açısından sağlıklı fikir vermeyeceğini, gerçek talebin 15 Temmuz’a kadar netleşeceğini ifade etti.

Bakanlar Antalya’da buluştu



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Antalya Regnum Carya’da bir araya gelen iki bakan, Ukrayna- Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubunun alacağı yeni kararları masaya yatırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Temmuz itibariyle Ukrayna ile tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki turizmin tekrar güçleneceğini belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, “ Vatandaşlarımızın Türkiye’de güvenli bir şekilde tatil yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığından hiçbir şüphe duymuyoruz. Yeni normalle birlikte ülke olarak turizm cenneti olan Türkiye’ye ilgimiz tekrar eskisi gibi olacaktır” dedi.

İngiltere’de acenteler uçak desteği istiyor



İngiltere pazarında faaliyet gösteren Edwin Holidays, Türkiye’ye turist getirebilmek için uçak desteği istiyor. Aynı zamanda Britanya Türk Acenteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Edwin Holidays ortaklarından Uğur Bulut, İngiltere’nin Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdığını hatırlatarak, Türklerin tahliye uçuşlarından sonra şimdi de paket tur satmak için uçak desteği istediklerini söyledi. Tailwind Havayolları ile ana partnerlik yapan Edwin Holidays, 4 Haziran’dan bu yana İngiltere’deki 2 bin gurbetçiyi Türkiye’ye taşıdı. Türkiye’ye turist getirmek için paket tur konusunda yeni çalışmaları olduğunu kaydeden Bulut, “Kendi paket turlarımızı satmak istiyoruz, önümüzdeki hafta İngiltere pazarında turlarımızı misafirlere sunacağız. Türkiye’deki yetkililere sesleniyoruz, bizlere uçak imkanı sağlanırsa Türkiye paketlerini ön plana çıkararak satışlara hız kazandırabiliriz. Destek bekliyoruz” dedi. İngiliz Posta Servisi’nin geleneksel olarak düzenlediği tatile gidilen ülkelerdeki fiyat karşılaştırmasında Türkiye 57.37 Pound ile ilk sırada. Portekiz/Algeria 74.59 Pounde 2. sırada İspanya/ Costa del Sol ise 102.61 ile 3. sırada.

Vaka çıktı Kazakistan durduruldu

Türkiye’ye ilk gelen Kazakistan turist kafilesi içinde COVID-19 hastalarının tespit edilmesi uçuşları yeniden durdurdu. Kazakistan ile Türkiye arasında 20 Haziran’da başlayan uçuşlar, 4 Temmuz’dan itibaren ara verildi. Öte yandan Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, “Kazakistan’dan uçak getirdik, 12 vaka çıktı daha gelir gelmez. Otel diyor ki ‘Burada kalmasın’. Yolcu diyor ki, ‘Ben 14 gün karantinada kalmak istemiyorum, beni geri götürün, bu havayolu ile uçmak istemiyorum...’ Konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte, pratikle ortaya çıkacak sonuçlar bizi yönlendirecek. Ama zaten dünya bu konuda ne yapacağını bilmiyor. Bu nedenle çok da plan yapılacak bir dönem değil. Biraz başımıza gelecek, yaşayacağız, öğreneceğiz” diye konuştu.

1 AYDA 100 BİN KİŞİ SINIRDAN GELDİ



Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yıllık izin döneminin gelmesiyle sınır kapılarında gurbetçi hareketliliği yaşanıyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, haziranda Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 59 bin 294 bin yabancı ve 43 bin 292 Türk yolcu olmak üzere toplam 102 bin 586 yolcu giriş yaptı