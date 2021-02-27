ULİKAD Başkanı Niziplioğlu: Türkiye, aşısı olana karantina uygulamayacağını ilan etsin

Çin’de, Aralık 2019’da ortaya çıkan ve 215 ülkeye yayılan COVID-19 nedeniyle tüm dünyada seyahatler adeta durdu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, turizm sektörünün 2020 yılında kaybı 1.3 trilyona ulaştı. Sektörün 2019 seviyesine dönmesinin en az 2,5 yılı bulacağı düşünülüyor.

Ancak tüm dünyada aşılamanın hızla sürmesi, turizm sektörünü umutlandırırkeni Alman turizm şirketi TUI’nin verdiği bilgilere göre, İngiltere’de uygulanan aşı kampanyasının ardından yaz tatili rezervasyonlarında artış yaşandı.

"Türkiye bu konuda diğer ülkelere liderlik edebilir"

Tüm ülkelerin seyahatlerde aşı şartının istenmesini tartıştığını söyleyen Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, artık aşının seyahatlerde önemli bir kriter olacağını vurguladı. “Aşı karnesi olanları ülkemize karantinasız kabul edeceğimizi ilan edelim” önerisinde bulunan Niziplioğlu, “Hem dünya hem ülkemiz pandemiden dolayı çok bunaldı ve yoruldu. Gelişen olayları yakından takip etmeli ve çözüm yolları aramalıyız izlenecek yolun rotasını Türkiye çizebilir çünkü hem sağlık hem turizm alt yapısı ile buna müsaittir” dedi.

Aşılarda başarı oranının yüzde 90 civarında olduğunu belirten Niziplioğlu, artık normal hayata dönmek için turistleri aşı karnesiyle kabul etmenin çok fazla risk taşımadığına dikkat çekti. Türkiye’nin bu konuda diğer ülkelere liderlik edebileceğini vurgulayan Niziplioğlu, “Yunanistan ve İsrail karşılıklı olarak bunu benimsedi ve kabul etti. Aşı karnesi olan misafirleri karantinasız kabul edeceğimiz tarihi şimdiden bildirmek bile önemli bir adımdır. Hazırlıklar bir kaç ay süreceği için karar almak ve bildirmek gerektiğini unutmamalıyız.” ifadelerini kullandı.