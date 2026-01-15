Uludağ’da sömestr tarifesi: Gecelik 20–25 bin lira

Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatili öncesinde yoğun bir sezon yaşıyor. Yeni yılla birlikte kar yağışının etkili olduğu bölgede zirvede kar kalınlığı 85 santimetreye, hava sıcaklığı ise eksi 3 dereceye kadar düştü. Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pistlere akın ederken, kayak ve snowboard sezonu hız kazandı.

Oteller sömestr için hazır

Toplam 5 bin yatak kapasiteli turistik bölgede oteller, sömestr tatili öncesi hazırlıklarını tamamladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşırken, son üç yılda çeşitli nedenlerle beklenen yoğunluğun görülmediği Uludağ’da bu yıl güçlü bir sezon beklentisi oluştu.

Rezervasyonlar beklentinin üzerinde

Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, yarıyıl tatili öncesi rezervasyonların beklenenin üzerinde seyrettiğini belirterek, sömestr tatilinin ilk haftasında doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaştığını söyledi. Ataş, ikinci haftada da kar durumuna bağlı olarak yoğunluk beklendiğini vurguladı.

Gecelik fiyatlar 20 bin liradan başlıyor

Sömestr döneminde konaklama fiyatlarına ilişkin bilgi veren Ataş, “Yarıyıl tatilinde oda fiyatları 20-25 bin lira aralığından başlıyor. Tatil öncesi ve sonrasında ise gecelik fiyatlar 15 bin lira seviyelerinde. Geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15 fiyat artışı uyguladık. Ayrıca 12 yaşına kadar çocuklardan ücret almıyoruz; bu kampanya ailelerin ilgisini artırıyor” dedi.

Kayak dışı aktiviteler de ilgi görüyor

Uludağ’da tatilin yalnızca kayakla sınırlı olmadığını belirten Ataş, sezon boyunca dj partileri, canlı müzik etkinlikleri ve konserlerin yanı sıra kar motoru, ATV turları ve rehberli doğa yürüyüşlerinin de tatilcilerin ilgisini çektiğini ifade etti. Ataş, “Uludağ’da sezon karla başlar, karla biter. Ancak kar olduğu sürece bölge her zaman yoğun olur” diye konuştu.