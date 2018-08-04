Ünlü otel el değiştirdi

04 Ağustos 2018

54 yıldır Kuşadası’nda faaliyet gösteren İmbat Otel satıldı.

Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajlarında denize sıfır İmbat Otel, Özbaş ailesi tarafından yaptırılmıştı. Bir zamanlar konaklamak ve tatil yapmanın Türkiye’de ve Avrupa’da ayrıcalık olduğu İmbat Otel, tam 54 yıl boyunca Türk turizmine hizmet veriyordu ve birçok ünlü ismin tatil için tercih ettiği ilk tesisler arasındaydı.

Aynı bölgedeki Grand Blue Sky Oteli’nin de sahibi olan Erol Özbaş, yapılan görüşmelerin ardından ailesinin ilk göz ağrısı İmbat Hotel’i Ankara’daki Double Tree By Hilton Oteli’nin sahibi olan gruba sattı. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi’nde kendine özgü koyu da olan ünlü otelin el değiştirdi.

54 yıl sonra el değiştiren Kuşadası İmbat Oteli, Ali Rıza Özbaş tarafından yaptırıldı ve Türkiye’de turizmin başladığı ilk merkez olan Kuşadası’nda kapılarını 1964 yılında hizmete açtı. Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi’nde kendine özgü koyu bulunan denize sıfır 310 odalı İmbat Otel’i 2004 yılında yenilenmişti.

Ali Rıza Özbaş’ın oğlu Erol Özbaş, aynı bölgedeki ailenin diğer oteli Grand Blue Sky’ı işletmeye ve turizm sektöründeki faaliyetlerine devam edecek.