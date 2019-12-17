Validen turizmcilere: Kazancı Antalyalı ile paylaşın

17 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentteki turizmcileri sektörün yarattığı geliri Antalyalılarla paylaşmaya, ihtiyaçlarını yerel tedarikçilerden sağlamaya çağırdı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye Turizm Tedarik Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada turizmde 2020 yılına umut ve heyecanla girdiklerini söyledi. Bütün rekorların alt üst edildiği 2019 sezonunu tamamlamak üzere olduklarını belirten Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

“2020’ye daha heyecanla ve umutla giriyoruz. 2020’yi 2019’da yakaladığımız yüzde 17’lik büyümeyi koruyarak ve üzerine de koyarak tamamlarız diye temenni ediyorum. Fakat bu işler sadece temenni ile olmaz, hedef koymak, koyduğunuz hedefler doğrultusunda da emek verip çalışmak gerekiyor.”'

Turizm ekonomiyi tabana yayar

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği üyelerinin, otellere giren her türlü malı piyasadan beğenen, satın alan ve işletmesine götüren yöneticiler olduğunu hatırlatan Karaloğlu, dernek üyelerine “Halkın turizmi sahiplenmesini sağlayın” diye seslendi. Turizm çok ciddi bir ekonomi oluşturduğuna da işaret eden vali Münir Karaloğlu, “Turizm aynı zamanda ekonomiyi tabana yayan en önemli faktörlerden biri” dedi.

Sektördeki oyunculara sitem

Turizm gelirlerinin kent ekonomisine katkısı konusunda sektör oyuncularına sitem eden Vali Münir Karaloğlu şunları söyledi:

“Antalya’da bir oteliniz var, satın almanızın tamamını Antalya’nın dışından yapıyorsanız Antalya halkı ‘bir dakika’ der. Şehir olarak turizmin külfetine hep beraber katlanıyor muyuz, katlanıyoruz. Eğer turizmin oluşturduğu ekonomiyi, şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barselona’nın yaptığı gibi (biz artık turist istemiyoruz) der. İlerde Antalya halkının da yeter artık dememesi için, oluşan ekonominin şehirle, şehirde yaşayan halkla bölüşülmesi lazım. Ben şehrin valisi olarak buraya yaşayan 2 milyon 400 bin vatandaşımızın her birinin adına bunu talep etme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Satın almacı arkadaşlarımız şehirden tedariği mümkün olan her şeyi buradan tedarik etmeli. Ama mutlaka yerli, olmalı. Bunu yaptığınızda halkın turizmi ve sizi daha çok sahiplendiğini göreceksiniz.”