Vergiye 7 ay erteleme isteyen turizmci iyimser

29 Kasım 2019

Türkiye’yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen “9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi”, Antalya’da “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği’ ana teması ile yapıldı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından organize edilen ve 2 gün süren kongrede turizm sektöründe Türkiye ve dünyadaki güncel durum, seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimler ve gelecek vizyonu ele alındı.

Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı’nın yaptığı kongrede Alman tur operatör şirketi Rewe Grup CEO’su Sören Hartmann baş konuşmacı olarak katıldı. Kongrede Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ekonomik gelişmeler hakkında bir sunum yaparken, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havacılık sektöründeki gelişmeleri paylaştı.

Ersoy: Türk turizmi dünyadan hızlı büyüme gerçekleştiriyor

Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi Master Planı sunumunu kongre katılımcıları için tekrarlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer aldığını, sektörün Dünya Turizm Örgütü’nün tahminlerinin de üzerinde bir büyüdüğünü söyledi. Türk turizminin ise dünyadan daha hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Ersoy, 2023 hedeflerine ulaşmak için turizm politikalarında radikal değişikliklere gittiklerini belirterek, “2018 yılında 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Birçok kaynağımızı tanıtıma ayırdık. 2020’de ise 125 milyon dolar destek verilecek. 2021’de 145, 2022’de 165 ve

2023’te de 185 milyon dolara çıkmasını ön görüyoruz. Turizmin her ilde, ilçede gelişmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.

Yağcı: Krizi 2 yılda atlattık

Zor geçen birkaç yılın ardından sektörün eski gücüne geri döndüğünü belirten AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “2016 krizinde tam bir yılda 10 buçuk milyon turist kaybettik. 9.5 milyar dolar gelir kaybı yaşandı. Kamunun destekleri ve özel sektörün eşine az rastlanır gayretleri ve Rusya ile uzlaşılması sonrasında 2017’den bu yana çok olumlu gelişmeler

oldu. Sektör bu denli derin bir krizi 2 yıl gibi kısa bir sürede atlattı. Bölgemizdeki ve dünyadaki sıkıntılı sürece rağmen Türkiye dünya turizminde 6. sırada yer alıyor. Türkiye turizm sektörü 2019 yılında 51 milyon sayısını aşacak. Hedeflerimize ulaşmak için turizm politikamızın artık yeni bir vizyona yeni bir bakış açısına, yeni yaklaşımlara ihtiyaç var” diye konuştu.

Hartmann: Türkiye geri geldi

Alman tur operatör şirketi Rewe Grup CEO’su Sören Hartmann ise, Rusya ile yaşanan uçak krizi

ve terör saldırıları ardından Türk turizminde önemli kayıplar yaşandığını hatırlatarak, “2018 - 2019 rakamlarını göz önünde bulundurursak, Türkiye artık geri geldi. Turizm için çok iyi çalıştınız ve Türkiye her konuda başarılı oldu. İyi bir ürününüz var, tesisler güzel, fiyatlar uygun, iyi kalitede konaklama hizmeti veriyorsunuz, dünyanın en iyilerindensiniz” dedi.

Aycı: 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyoruz

Büyük başarılarla tamamlanan bir turizm sezonunun ardından 2020 yılında daha büyük başarılara hep birlikte tanıklık edeceklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Bizler de 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyor. 500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayı turizm sektörünün bu yıl önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısının ilk 9 ayda yüzde 14.5 artarak 36.4 milyona ulaştığını gösteriyor. THY ailesi olarak bizler de ülkemizi, insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyor, tarihi ve doğal zenginliklerimizi gözler önüne seriyoruz” diye konuştu.