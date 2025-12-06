Vietnam’da turizm canlanıyor: Yüzde 15,6 artış
Vietnam’a gelen yabancı turist sayısı Kasım 2025’te yıllık bazda yüzde 15,6 artarak 1,98 milyona ulaştı. Uygun vize politikaları ve tanıtım faaliyetleri büyümeyi destekledi.
Vietnam, Kasım ayında son sekiz ayın en yüksek yabancı ziyaretçi sayısını kaydetti. Bir önceki ay görülen yüzde 22,1’lik artışın ardından, yıllık bazda yüzde 15,6’lık büyüdü, turizmdeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi. Aylık bazda ise ziyaretçi sayısı yüzde 14,2 arttı.
Asya ve Avrupa talebi öne çıktı
Asya’dan Vietnam'a gelen turist sayısı yüzde 13,7 yükseldi. Çin (+ yüzde 27,5), Japonya (+ yüzde 10,2) ve Malezya (+ yüzde 17,7) başı çekerken, Filipinler (+ yüzde 108,9) ve Hindistan’dan (+ yüzde 53,3) gelen artış dikkat çekti. Avrupa’dan gelen ziyaretçiler yüzde 65,8 artarken, Rusya yüzde 266,7’lik büyümeyle öne çıktı.
Amerika kıtasından gelen turistler yüzde 11,9 artarken, Avustralya’dan gelenler yüzde 17,3 yükseldi. Afrika’dan gelişler ise yüzde 2,5 geriledi. Yıl genelinde toplam artış oranı yüzde 20,9’a ulaştı.