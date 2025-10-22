Yabancı kartlı harcamalar Türkiye’de yüzde 6 arttı, Türk turistlerin yurt dışı harcamaları yüzde 28 yükseldi

Mastercard, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den yurt dışına çıkan turistlerin harcama eğilimlerini ortaya koyan 2025 yaz dönemi turizm harcamaları araştırmasını yayımladı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2024–2025 yaz döneminde, yabancı kartlı bireysel harcama miktarı geçen yıla göre yüzde 6, işlem adedi ise yüzde 9 arttı. Türkiye’den yurt dışına çıkan turistlerin toplam harcamaları ise yüzde 28, işlem adedi yüzde 25 yükseldi. En belirgin artış temmuz ayında görüldü.

En yüksek artış Türkmenistan’dan

Araştırmaya göre, 2025 yazında Türkiye’de Mastercard logolu kartlarla en çok harcama yapan 10 ülke sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviçre ve İsveç oldu.

Bu ülkeler arasında en fazla büyüme oranı yüzde 20 ile Avusturya’da, en yüksek harcama artışı ise yüzde 139 ile Türkmenistan’da kaydedildi.

İngiliz turistlerin yeni gözdesi Antalya

Yabancı kart sahiplerinin harcamaları sektör bazında incelendiğinde en fazla büyüme; çeşitli gıda, market ve kuyumculuk sektörlerinde gerçekleşti.

Geçen yıl Muğla’da yoğunlaşan Birleşik Krallık vatandaşlarının harcamaları bu yıl Antalya’ya kaydı. İngiliz turistlerin yemek sektöründeki harcamaları yüzde 11 arttı.

Almanya’dan gelen turistlerin en çok harcama yaptığı şehir yüzde 13 artışla İstanbul, Hollandalı turistlerin en fazla harcama yaptığı şehir ise Antalya oldu.

ABD’li turistler, harcamalarını geçen yıla göre en çok kuyumculuk sektöründe (%24 artış) gerçekleştirdi.

Türk turistlerin harcaması yurt dışında yüzde 28 arttı

Mastercard verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına çıkan turistlerin toplam harcaması yüzde 28 arttı. En çok harcama yapılan ülkeler Yunanistan, İngiltere ve İtalya olurken, harcamanın en fazla arttığı ülke yüzde 119 ile Japonya oldu.

Londra, Türk turistlerin en çok harcama yaptığı şehir olarak öne çıkarken, bu artışta konser ve kültürel etkinliklerin etkili olduğu belirtildi.

En yüksek şehir bazlı artış ise yüzde 246 ile Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde görüldü.

Türk turistler en çok giyim ve yemeğe harcadı

Türk turistlerin yurt dışındaki harcamaları sektör bazında incelendiğinde, giyim sektörü yüzde 30’luk büyümeyle ilk sırada, sağlık sektörü ise yüzde 79’luk artışla en hızlı büyüyen alan oldu.

Yunanistan’da en çok harcama yapılan şehir Alexandroupoli, harcamanın en fazla arttığı şehir ise Feres (%456) oldu.

İngiltere’de en çok harcama Londra’da, en yüksek artış ise giyim sektöründe (%52) gerçekleşti.

İtalya’da Türk turistlerin en çok tercih ettiği şehir Milano, harcamanın en hızlı arttığı yer ise Capri (%52) oldu.

Fransa’da Paris, ABD’de ise New York, Türk turistlerin en çok harcama yaptığı şehirler olarak öne çıktı.