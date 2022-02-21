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Yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 151 arttı

Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısı ocak ayında yıllık bazda yüzde 151 oranında arttı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısı Ocak`ta yıllık yüzde 151,41 oranında arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya oldu. Rusya'yı 109 bin 971 kişi ile Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip etti.

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