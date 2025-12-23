Yabancı ziyaretçi sayısı 50 milyonu geçti

Türkiye’ye gelen ya­bancı ziyaretçi sayı­sı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına gö­re artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı 2025 Ka­sım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2 milyon 804 bin 911 yabancıya ulaştı. 2025 yılı Ocak-Kasım dönemin­de ülkeyi ziyaret eden ya­bancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 50 milyon 57 bin 225 oldu.

Yıllıklandı­rılmış turist sayısı ise 53,5 milyon olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ül­keye gelen yabancı ziyaret­çilerin en çok giriş yaptıkla­rı sınır kapılarının bağlı ol­duğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edir­ne, Artvin ve Hakkari ola­rak kaydedildi. Kasım ayın­da en çok ziyaretçi gönde­ren ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Almanya ilk iki sıradaki yerini korur­ken, İran üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’n­dan gelen ziyaretçiler yüz­de 10,25 oranında artış gös­terirken Almanya’dan ge­len ziyaretçilerde ise yüzde 9,93 artış izlendi.

Kültür ve sanatta rekor yılı

Öte yandan Kültür ve Tu­rizm Bakanlığına bağlı, Tür­kiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziya­retçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı. İstanbul’un simge mekan­larından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sa­natın kalbinin attığı adres­lerden biri olmayı sürdür­dü. Yıl boyunca gerçekleş­tirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaret­çiyle buluştu. Sahne sanat­larından sergilere, konser­lerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlar­ca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi. Başkent Anka­ra’da müzik ve sahne sanat­larının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yı­lında 570 etkinliğe ev sahip­liği yaptı. 315 bin 467 sanat­sever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.