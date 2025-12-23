Yabancı ziyaretçi sayısı 50 milyonu geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yabancı turist sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2.8 milyonu aştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 50 milyon kişiyi geçti.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2 milyon 804 bin 911 yabancıya ulaştı. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 50 milyon 57 bin 225 oldu.
Yıllıklandırılmış turist sayısı ise 53,5 milyon olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Hakkari olarak kaydedildi. Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Almanya ilk iki sıradaki yerini korurken, İran üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçiler yüzde 10,25 oranında artış gösterirken Almanya’dan gelen ziyaretçilerde ise yüzde 9,93 artış izlendi.
Kültür ve sanatta rekor yılı
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı. İstanbul’un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu. Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi. Başkent Ankara’da müzik ve sahne sanatlarının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yılında 570 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 315 bin 467 sanatsever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.