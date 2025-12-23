Google Haberler

Yabancı ziyaretçi sayısı 50 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yabancı turist sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2.8 milyonu aştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 50 milyon kişiyi geçti.

Yabancı ziyaretçi sayısı 50 milyonu geçti

Türkiye’ye gelen ya­bancı ziyaretçi sayı­sı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına gö­re artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı 2025 Ka­sım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2 milyon 804 bin 911 yabancıya ulaştı. 2025 yılı Ocak-Kasım dönemin­de ülkeyi ziyaret eden ya­bancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 50 milyon 57 bin 225 oldu.

Yıllıklandı­rılmış turist sayısı ise 53,5 milyon olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ül­keye gelen yabancı ziyaret­çilerin en çok giriş yaptıkla­rı sınır kapılarının bağlı ol­duğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edir­ne, Artvin ve Hakkari ola­rak kaydedildi. Kasım ayın­da en çok ziyaretçi gönde­ren ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Almanya ilk iki sıradaki yerini korur­ken, İran üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’n­dan gelen ziyaretçiler yüz­de 10,25 oranında artış gös­terirken Almanya’dan ge­len ziyaretçilerde ise yüzde 9,93 artış izlendi.

Kültür ve sanatta rekor yılı

Öte yandan Kültür ve Tu­rizm Bakanlığına bağlı, Tür­kiye’nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziya­retçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı. İstanbul’un simge mekan­larından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sa­natın kalbinin attığı adres­lerden biri olmayı sürdür­dü. Yıl boyunca gerçekleş­tirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaret­çiyle buluştu. Sahne sanat­larından sergilere, konser­lerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlar­ca sanatseveri AKM’de bir araya getirdi. Başkent Anka­ra’da müzik ve sahne sanat­larının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yı­lında 570 etkinliğe ev sahip­liği yaptı. 315 bin 467 sanat­sever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar