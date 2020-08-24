Yabancı ziyaretçi sayısı temmuzda yüzde 85,9 düştü

24 Ağustos 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,9 oranında bir azalarak 932 bin 927 oldu.

Temmuz ayında Türkiye'ye gelen 932 927 yabancı ziyaretçinin yüzde 0.3'si günübirlikçilerden oluştu.

Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller yüzde 32,36 ile İstanbul, yüzde 21,92 ile Antalya, yüzde 19,57 ile Edirne yüzde 6,2 ile İzmir ve yüzde 5,94 ile Muğla oldu.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azaldı bir 5 milyon 440 bin 406 kişi olurken bu ziyaretçilerin yüzde 0,77'si günübirlikçilerden oluştu.

(Kaynak: Foreks)