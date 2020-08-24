Yabancı ziyaretçi sayısı temmuzda yüzde 86 düştü

24 Ağustos 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,9 oranında bir azalış göstererek 932 bin 927 kişi oldu. Temmuz ayında ülkemize gelen 932 927 yabancı ziyaretçinin 3 bin 412 (yüzde 0.37) günübirlikçilerden oluşuyor.



Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:



1-İstanbul yüzde 32,36 (301 bin 930)

2-Antalya yüzde 21,92 (204 bin 541)

3-Edirne yüzde 19,57 (182 bin 571)

4-İzmir yüzde 6,20 (57 bin 861)

5-Muğla yüzde 5,94 (55 bin 370)



2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azalış kaydedildi. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azalış göstererek 5 440

406 oldu.



2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 5 440 406 yabancı ziyaretçinin 42 007 (0.77yüzde ) günübirlikçidir.



Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.



1-İstanbul yüzde 50,07 (2 723 748 )

2-Edirne yüzde 15,02 (817 292 )

3-Antalya yüzde 11,92 (648 768 )

4-Artvin yüzde 6,83 (371 321 )

5-İzmir yüzde 2,68 (145 621 )