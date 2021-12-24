Yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 111,5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 111,5 yıllık artışla 1,76 milyon kişi oldu.

Kasım ayında giriş yapan toplam yabancı sayısı 2019 Kasım'a göre yüzde 19,5 azaldı. 11 aylık gelen yabancı sayısı yüzde 89,6 artışla 22,8 milyona çıktı.

Kasım ayında Türkiye'yi en çok 192.809 kişi ile Rus vatandaşları ziyaret etti. Rusya'yı 159.237 ile Bulgar, 152.026 ile Alman vatandaşları takip etti.