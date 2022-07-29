Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 145 arttı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 oranında artarak 5.014.821 oldu.

Verilere göre 5 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 2,16'sının (108.199) günübirlikçi olduğu belirtildi.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 185,72 artışla 16.365.080'e yükseldi.