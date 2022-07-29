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Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 145 arttı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,91 oranında artarak 5.014.821 oldu.

Verilere göre 5 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 2,16'sının (108.199) günübirlikçi olduğu belirtildi.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 185,72 artışla 16.365.080'e yükseldi.

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