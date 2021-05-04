Yaylalar 'tam kapanma'nın bitmesini bekliyor

Geçen hafta yapılan kabine toplantısının ardından yayınlanan yeni genelge ile 17 günlük 'tam kapanma'da Rize’nin güzide yaylaları da ıssız kaldı.

Her yıl on binlerce turist ağırlayan Rize yaylaları, kısıtlamanın ardından tekrar doğa severlerin uğrak noktaları haline gelmesi için gün sayıyor.

Rize merkeze 2 saat, Çamlıhemşin ilçesine ise 1 saat uzaklıktaki, yerli ve yabancı turistlerin ve doğa severlerin uğrak noktası olan Elevit Yaylası da 'tam kapanma'dan nasibini aldı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası, eşsiz doğasının yanı sıra temiz havasıyla da herkesin ilgi odağı olurken, yayla şimdilerde ise 'tam kapanma'nın biteceği düşünülen 17 Mayıs’ın gelmesini bekliyor.