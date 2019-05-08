Yaz tatiline ‘23 Haziran’ molası
İstanbul’da yeniden seçim kararı, tatil planı yapan vatandaşı da etkiledi. Bazı oteller erken rezervasyon yapan tüm müşterilerinin paralarının iade edileceğini ve o tarihte misafir ağırlamayacaklarını duyurdu... Selenay Yağcı'nın haberi...
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