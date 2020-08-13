Yeni normal ile insanlar, izole tatile yöneldi

13 Ağustos 2020

COVID-19 salgını, turizm sektörünü de ciddi şekilde etkiledi. Salgının yayıldığı ilk aylarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seyahat kısıtlamaları nedeniyle tamamen durma noktasına gelen turizm sektörünün yeni normale geçmesinde dijital pazarlama ise kritik rol oynuyor.

Google tarafından hazırlanan ve dijital pazarlama ipuçları içeren Think with Google platformu da Türkiye’deki turizm sektörüne ilişkin değerlendirme ve verileri gündemine taşıdı. Think with Google platformunda yayınlanan bilgilere göre, bu dönemde sektör oyuncularının değişen tüketici ihtiyaçlarını ve eğilimleri doğrultusunda hızlı aksiyon almaları büyük önem taşıyor.

Villa aramalarında yüzde 101 artış yaşandı

Think with Google platformunda yayınlanan bilgilere göre, seyahat ile ilgili aramalarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Mart ayında yüzde 25, Nisan ayında yüzde 72, Mayıs ayında ise yüzde 61 oranında düşüş yaşandı. Yeni normal dönemiyle birlikte tüketicilerin seyahat sektörüne yönelik ihtiyaç ve beklentileri de değişti. Yeni normal döneminde tüketicilerin daha izole tatil olanaklarına yönelik arayışları dikkat çekici oranlarda yükseldi. Haziran ayında “villa” aramaları geçen yıla göre yüzde 101 artarken, “bungalov” aramaları 2019’a kıyasla yüzde 42, “dağ evi” ve “bağ evi” yüzde 85, “karavan” yüzde 71, “tekne kiralama” ise yüzde 64 oranında artış gösterdi.

Şahsi araba ile ulaşım, uçak seçeneğini geride bıraktı

Haziran ayında seyahat kısıtlamalarının hafiflemesiyle artan hareketlilik, yurt içi seyahat ile ilgili aramalara ansıdı. İstanbul’a yakın yerlerle ilgili aramalarda hızla artış görülürken, Sapanca, Ağva, Şile, Cunda gibi tatil beldeleri, 2019’daki arama oranlarına en fazla yaklaşan destinasyonlar içerisinde yer aldı. Bu destinasyonları Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgeleri takip etti. Temmuz ortası itibarıyla toplam seyahat sektörü arama hacmi 2019’daki arama hacimlerinin yaklaşık yüzde 90’ına kadar ulaştı.

Google Türkiye’nin tüketici ihtiyaçlarını ve eğilimlerini anlamak adına, Nisan ve Haziran aylarında düzenlediği anket çalışmalarıne göre, tüketicilerin ilk ulaşım tercihi şahsi araba oldu. Ankete Nisan ayında cevap verenlerin yüzde 30’u şahsi araba ile ulaşımı tercih ederken, Haziran ayında bu oran yüzde 40’a yükselerek uçak seçeneğini geride bıraktı.

Türkiye’deki tatilcilerin tercihi online

Google Türkiye’nin 2020 yılında Kantar Araştırma Şirketi ile birlikte yaptığı çalışma, Türkiye’deki tatilcilerin alışkanlıklarına ve tercihlerine yönelik önemli veriler ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre katılımcıların yüzde 60’ı zaman tasarrufu sağlaması, fiyat avantajı ve daha kolay karşılaştırma yapabilme ve bilgi edinebilme açısından, rezervasyonlarını online yapıyor. Söz konusu rezervasyonlarda ise en çok cep telefonundan faydalanıyor. Seyahat edenlerin yüzde 75’inden fazlası, karar verme sürecinde Google Arama, fiyat karşılaştırma siteleri, online seyahat acenteleri gibi uğradığı temas noktalarında mobil telefonunu kullanıyor.

Turizm sektörü, önceliği dijital dönüşüme vermeli

Think with Google platformunda yayınlanan bilgilere göre, gezginler satın alma öncesinde gerek uçuş ve konaklama, gerekse tatil paketleri için dijital teknolojileri her zamankinden yoğun şekilde kullanıyor. Yine, tüketicilerin temassız deneyim beklentisiyle dijital teknolojilere daha fazla yöneldi. Buradan hareketle bu dönemde turizm sektörü için tüketiciye sunulan online deneyimleri güçlendirmek daha önemli ve öncelikli hale geldi. Think with Google’da yer alan bilgiler, uzun vadede işlerini daha dirençli ve güçlü kılabilmek için turizm sektöründeki oyuncuların bu süreçte dijital dönüşüme daha fazla odaklanması gerektiğini gösteriyor.