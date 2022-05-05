Yerli turist bayramda yurtdışını tercih etti

Selenay YAĞCI

Ramazan Bayramı’nda iki yılın ardından pandemi kısıtlaması olmaması yerli turisti hareketlendirdi. Özellikle Avrupa ülkelerinin turistlere yönelik birçok pandemi tedbirini kaldırması, yerli turistin yurtdışı tatilini tercih etmesine yol açtı. İtalya, İspanya ve Yunanistan’a ilgi yoğun oldu. Popüler tatil destinasyonlarının uçak ve otobüs biletleri enflasyon etkisi ile zamlanınca, yerli turist alternatiflere yöneldi. Akdeniz ve Ege kıyıları pandemi öncesindeki dönemlere göre daha sakin bir bayram geçirirken, Kapadokya, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri popüler destinasyonlardan oldu. Mardin ve Kapadokya’da yüzde 100 doluluk yaşandı.

Yurtdışı turlarına ilginin bayram döneminde iyi olduğunu söyleyen Travel Zone CEO’su Barış Öztürk, “İnsanlar 2 yıldan fazla süredir yurtdışı tatili yapamıyordu. En son İtalya’daki kısıtlamaların kalkmasıyla da pandemi sürecinde oluşan yığılma tatile dönüşmüş oldu. Bayram dönemi için en çok talep İtalya için geliyor. Sonrasında İspanya, Küba ve gemi turlarına ilgi büyük” dedi.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, bayramda yapılan yaklaşık 2 milyonluk turizm hareketinde yerli turist tercihini uzun zamandır yapmadığı yurtdışı tatiliden yana kullandığına dikkat çekti. Tatilcinin bahar ayına gelen 5 günlük tatili çoğunlukla yakın yerlerde değerlendirdiğini söyleyen Polatoğlu, Dubai gibi sıcak ülkelere de kaçış olduğunu ifade etti.

Sahiller dolup taşmadı

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, “Bizim bölgelere bayramda pek yoğun geçmedi. Enfl asyonun bu kadar yükselmesi havadan ve karadan gelecek yerli turist hareketinde azalmaya sebep oldu. Ayrıca haftalık tatile dönüşmediği için 3-4 güne değmez diye de düşünüldü. Mevsim faktörü de çok önemli. Suların tam ısınmaması da sebeplerden biri…”

Bayram tatilinin son birkaç yıldır yaz aylarına denk geldiğini hatırlatan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, bu kez mayıs ayına denk gelen bayram döneminin beklendiği kadar hareketli olduğunu ifade etti. Süzer, “4-5 günlük tatilde Bodrum gibi bölgelerde beachler boş kaldı çünkü orayı tercih eden yerli turist, denizin ısınmamasından dolayı bu kez başka tatil alternatifl erini değerlendirdi. Mesela Kazdağları’nda orman havasını tercih etti” dedi.

Setur Yurtiçi Operasyon Müdürü Serhat Günay, bu yıl bayram için en çok talebin Antalya’ya geldiğine dikkat çekerek “Rezervasyonların yüzde 45’i direkt Antalya’ya geldi. Yüzde 10’u Çeşme ve Bodrum’a oldu. Talebin geri kalanı ise Kapadokya, Ayvalık, Fethiye, Kuşadası, Pamukkale, Afyon gibi bölgelere geldi” dedi. Pandemi sürecindeki rahatlama ile kültür turlarına olan talebi de arttırdığını ifade eden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin de yoğun talep aldığını söyledi.

Güneydoğu'nun sezonu

Rize Ayder’de Otel işletmecisi Ali Haşimoğlu da bayram tatilinde yaylaya talebin yüksek olduğunu söyledi. Bölgenin yüzde 70 ila 100 arasında dolu olduğunu belirten, Ali Haşimoğlu “Bayramda iç pazar rezervasyonlarımız yoğunlukta ama Ortadoğu'dan da rezervasyon alıyor. İki yıl aradan sonra güzel bir yoğunlukla sezona başladık" diye konuştu. Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, bayram dolayısıyla kente yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Bayramla beraber eski normale geri döndük. İnsanlar da artık evlerinde sıkıldılar ve kendilerini adeta dışarıya attılar. Bu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezilebilecek bir destinasyon. Tüm Türkiye'den Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır bölgesine ciddi bir talep var."

Kapadokya'da 100 binlik ziyaret

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi tarihi güzellikleri, yer altı ve yer üstü oluşumlarıyla bu bayramda tatilcilerin gözde mekanlarından oldu. Bayram tatili nedeniyle Kapadokya bölgesinde yoğunluk yaşandı. 5 günlük tatilde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısı 100 bini geçti. Bayram tatilinde en çok ziyaret edilen ören yeri, yaklaşık 45 bin kişi ile Görme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 15 bin 300 kişi ile Paşabağları izledi. Kaymaklı ve Derinkuyu yer altını ise yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. Zelve ve Özkonak ören yerleri ile birlikte Kapadokya bölgesini ziyaret eden Yerli ve Yabancı turist sayısı 100 bini geçmiş oldu.

Antalya'da istenen talep olmadı

Fikri CİNOKUR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle otellerin bir kısmının Mayıs ayı ortalarında bazılarının da Mayıs sonuna açılışlarını ötelediklerini anımsattı. Şeker bayramında açık olan otellerde bazılarında dolulukların yüzde 50 ila yüzde 80 arasında olduğunu belirten Kuk, konaklama tarafında beklenen taleplerin gerçekleşmediğine dikkat çekti. Hamit Kuk şunları kaydetti: ‘’Belek ve Kundu bölgeleri dışında iç pazarda otellerde istenilen talep yaşanmadı. Ekonomik kriz çok etkiledi. Uçak ve otobüs fiyatları çok arttı. Akaryakıt fiyatları da bir hayli yüksek. Tabi birde bayram tatilinin uzatılmaması de evde kalmayı etken oldu. Vatandaş, tatili değil bütçesini düşündü.’’ Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Şeker Bayramının iç turizm açısından pek iç açıcı geçmediğini söyledi. Rus turist olmadan sezonun iyi geçme ihtimalinin zayıf olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Antalya’da 1 milyon yatak kapasitesi var. Kemer bölgesinde otellerin bir kısmı Haziran ayına kadar kapalı. Rus turist olmadan turizm olmaz’’ dedi.

6 Mayıs bekleniyor

Rus bayraklı Türk sermayeli uçak firmaları Rusya’ya global yaptırımlar nedeniyle Antalya’da 3 yeni havayolu şirketi kurdu. Yeni havayolu şirketleri Türk lisansı ile 6 Mayıs’tan itibaren Rusya’dan başta Antalya olmak üzere 6 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye’ye uçuşları başlatacak. Ancak, turizmciler Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türk havayolu şirketlerine ait uçakların uçup uçmayacağından dolayı da endişe içinde bulunuyor.