Yerli turist bölgeyi terk ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesi, Mersin, Adana ve Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlar, turizmcilerin elini kolunu bağladı. Yangının yakınında kalan oteller önlem olarak misafirlerini geçici olarak teknelerle tahliye ederken turizmciler panik yaratmadan krizi atlatmak için yoğun çaba içinde. Antalya'lı turizmciler rezervasyonlara çok olumsuz etki olmadığını savunurken, turizmciler önemli olanın yangınların bir an önce sönmesi olduğunu vurguladı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bülbüloğlu, Marmaris’te yangının endişe yarattığını, bekleyiş halinde olduklarını ifade etti. Bölge’de Hisarönü, Turunç ve Kumlubük’te yangınların sürdüğünü söyleyen Bülbüloğlu, henüz tehlikenin geçmediğini belirtti. Turizmcilerin yangın nedeniyle bölgeye gelen kolluk kuvvetlerine destek olduklarını ve otellerini açtıklarını dile getiren Bülbüloğlu, “Yerli turistin yüzde 10’luk kesimi bölgeyi terk etti. Gelecek olanların da yüzde 10’u rezervasyonlarını iptal etti. Rezervasyonlarda durdu. Bekleyiş içindeyiz. Marmaris merkezde tehlike yok ama Kumlubük tarafında birkaç otel tahliye edildi. Bir an önce yangınların sönmesini umut ediyoruz” dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer ise iptallerin kısa sürede düzelmesini beklediklerini söyleyerek, “Ancak turizm daha büyük bir yara aldı. Ege özellikle doğasını da satıyordu. Deniz, kum, güneş tatillerine yeşil doğamız da doğal güzelliklerimizde dahildi. Bunu kaybettik çok üzgünüz. Önümüzdeki yıllarda bunun olumsuz etkilerini yaşayacağız. Bu sıcaklıkta bu yangınlara hazırlıksız yakalandık. Yunanistan’da da oldu. Hızlı müdahale edildi. Turizm iptallerle etkilenmez ama burada müdahale konusunda dersler çıkartmak şart” diye konuştu.

GETOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Genel Müdürü Tunç Batum ise otellerin Ege Bölgesi’nde yüzde 50-60 aralığında, Antalya bölgesinde ise neredeyse tamamının dolu olduğunu dile getirdi. Ege genelinde tatilcilerde yangın kaynaklı bir endişe olmadığını belirten Batum, henüz rezervasyon iptalinin olmadığını, olmasını da beklemediklerini ve krizin ancak bir haftaya kadar çözüleceğini söyledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Marmaris ve Bodrum'da tahliyeler söz konusu. Ama Antalya'da yanan alan yukarıda, dağ tarafında olduğu için otellerde tahliye olmadı... Manavgat'ta yangın büyüdüğünde, Side'de Polonyalı bazı turistler çok fazla duman olduğu, kül yağdığı için otel değiştirmek ya da gitmek istediler. Ama münferit olaylar, Antalya'da genelleme yapılacak bir rezervasyon iptali söz konusu değil" diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'daki otellerde rezervasyon iptali gözlenmediğini belirtti.

Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan da şunları anlattı: "Yangının yerleşim merkezine yaklaşmaması, kontrol altına alınması endişeyi azalttı. Şu anda tesislerde durum normal. Misafirler güven içinde tatillerine devam ediyor. Rezervasyon iptaline neden olabilecek bir durum şu an yok. Az sayıda tesise yakınlaşan yangınlar kontrol altına alındı. Bu tesislerde de misafirler tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Şu anda yeni rezervasyon akışı normal seyrinde devam etmekte. Sektör olarak ağır finansal hasarlı bir 2020 yılı sonrasında 2021 yılı ile yaraları kısmen de olsa sarabilmeyi ümit ediyoruz. Sektörün yeni bir krize karşı direnci zayıfladı.”

Martı Otel de Borsa’da Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Marmaris’te bulunan otelleri hakkında bilgi verdi. İçmeler bölgesinde bulunan Martı Resort’un boşaltılarak misafirlerin Martı La Perla otelinde ağırlandığı belirtilen açıklamada, otelin 2 Ağustos Pazartesi günü hizmet vereceği vurgulandı.