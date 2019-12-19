Yerli turist, bu yıl daha erken davrandı!
Geçen yıl geç kaldığı için iki kat fiyat artışıyla karşılaşan yerli turist, bu yıl erken rezervasyona sarıldı. Erken rezervasyon kampanyalarına ilk aydan talep yüzde 50'yi aşkın arttı.
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