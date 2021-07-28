Yerli turist ilk çeyrekte 6,8 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak - mart dönemine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 6 milyon 955 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artarak 8 milyon 309 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 36 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 6 milyar 78 milyon 732 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bu dönemde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 95,8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 253 milyon 568 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 732 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 362,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 136,8 ile konaklama harcamalarında ve yüzde 119,3 ile sağlık harcamalarında oldu.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 15,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 7,4 ile "sağlık" yer aldı.

En çok arkadaş veya akraba evinde kalındı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 50 milyon 258 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 56 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 3 milyon 682 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.