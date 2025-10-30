Yerli turist yazlıkçı kabuğunu kırdı, 5 yıldızlıya yöneldi  

Mehmet Hanifi GÜLEL

Antalya’da faaliyet gösteren turizm markalarından olan Lara Barut Collection, bu yıl 20’nci yılını kutluyor. Kültürel, sanatsal ve sürdürülebilir yatırımlarıyla Türkiye turizmine değer katmaya devam eden marka, uluslararası ödüller, özgün villa yatırımları, istihdam ve misafir memnuniyeti ile öne çıkıyor. Markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve gelecek vizyonuna ilişkin hedeflerini paylaşan Lara Barut Collection Genel Müdürü Korhan Kelebek, sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlarla turizme katkı sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Tesislerinin 2022 yılında renovasyon geçirdiğini işaret eden Kelebek, eskiden yerli turistlerin yazlık bölgeleri tercih ederken, son dönemde 5 yıldızlı otellere yöneldiklerini bildirdi. Bu artışta otel hizmetinin etkili olduğunu belirten Kelebek, yapılan farklı konseptlerin ve verilen hizmetin etkili olduğunu iletti.

Laura Barut Collection özelinde yüzde 80 yabancı, yüzde 20 oranında da yerli misafir ağırladıklarını aktaran Kelebek, “Türk pazarımız son zamanlarda oldukça gelişiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye’de daha çok yazlık tatil kültürü yaygın şekilde bulunuyor. Otelde tatil algısı çok yüksek değil. Ama bunu yavaş yavaş artık kırmaya başladık. Yerli turistler artık yazlıkçı kabuğunun dışına çıkıyor” dedi.

Antalya mutfağını dünyaya tanıtıyor

Ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye'den gelen tatilcileri ağırladıklarını anlatan Kelebek, otelin tekrar gelen misafir oranının yüzde 30'u aştığını ifade etti. Bu yıl çeşitli etkinliklerle kuruluşlarının 20’nci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Kelebek, “20 yıllık süreçte yarım milyon misafiri ağırladık. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı renovasyonla odaları, restoranları ve ortak alanları yeniledik.

Misafirlerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda hayata geçirilen bu yeniliklerle gastronomi deneyimlerimizi çeşitlendirdik. Misafir deneyimini sürekli iyileştirirken, gastronomi alanında Tirmis A’la Carte Restoran, Antalya mutfağını dünyaya tanıtıyoruz. Tüm ürünleri de yalnızca yerel tedarikçilerden sağlıyoruz. Hem yerel lezzetler sunuyor hem de bölge ekonomisini destekliyoruz” diye konuştu.

Kelebek, şöyle devam etti: “20 yıl boyunca misafirlerimize sadece konaklama değil, kültür, sanat ve sürdürülebilirliği içeren bütüncül bir yaşam deneyimi sunmayı amaçladık. Bugün geldiğimiz noktada, uluslararası ödüllerimiz, yenilikçi yatırımlarımız ve yüksek misafir memnuniyetimizle Türkiye turizmine değer katmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimizle, çevreye ve topluma katkı sağlayan uygulamalarımızla ve insan odaklı hizmet anlayışımızı ile markamızı geleceğe taşıyacağız.”

Tesiste 754 kişi istihdam ediliyor

“Mutlu çalışan, mutlu misafir” anlayışıyla hareket ettiklerine vurgu yapan Kelebek, bu yıl itibarıyla 244 kadın ve 510 erkek çalışan olmak üzere 754 kişilik bir ekip ile sektör ortalamasının üzerinde istihdam ile faaliyet gösterdiklerini aktardı. Kadın istihdamının yönetim kademesinde 20 yöneticiden 4’ü, 3 yönetim kurulu üyesinden 1’inin kadın olduğunu ifade eden Kelebek, eşit işe eşit ücret politikası yürüttüklerini iletti.

Önümüzdeki dönemde hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik uygulamalarını daha da derinleştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını genişletmek ve sanat ile kültüre katkıyı güçlendirmek üzerine kurduklarını aktaran Kelebek, şunları kadetti: “‘We Care All’ hareketi kapsamında çevresel sürdürülebilirlik, kültürel mirasın korunması ve yerel topluluklara destek öncelikli alanlar olarak belirledik.

Enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında hayata geçirdiğimiz uygulamalar, tesisimizin sürdürülebilir turizmde örnek gösterilen bir marka olmamızı sağlıyor. Ayrıca bitki çeşitliliğine dikkat ediyoruz ve sürdürülebilir sulama yöntemleri kullanılıyoruz.”

Bayou Villas ile lükte yeni bir kapı aralıyor

Lara Barut Collection bünyesinde açtıkları özel müze ile Antalya’nın tarihini ve kültürünü misafirlerle buluşturduklarını ileten Kelebek, yeni yatırımları olan Bayou Villas yatırımı ile lüks konaklamada yeni bir kapı açtıklarını belirtti. Villalara Türkiye’den ve dünyadan birçok ünlüye isme ev sahipliği yaptığını aktaran Kelebek, “Villalarımız 250 metrekare ille bin metrekareye arasında değişiyor.

Villalarda özel bahçe, tatlı ve deniz suyu havuzları, sauna, hamam, fitness ve mutfak gibi olanaklar bulunuyor. Ayrıca sahil kenarında özel pavilyonlarla, misafirlere ev konforunu ve mahremiyetini yaşatıyoruz. Bu yeni yatırımımız Antalya turizmine prestij kazandıran özgün yatırımlar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.