Yeşil destinasyonla 4 mevsim turizm

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığı ile Sürdürülebilir Enerji Temelli Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi ile turizmi dört mevsime yayıyor. SENTRUM Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyü, Ayvalık Küçükköy’den sonra sürdürülebilir yeşil destinasyonun ikinci ve yeni merkezi olacak.

Sabancı Vakfı ve HiltonSA Otelleri projenin destekçileri, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kaymakamlığı ise projenin yerel ortakları arasında yer alıyor. Yerel kalkınmanın destekleneceği İzmir’in Birgi köyü, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile bölge turizminin dört mevsime yayıldığı, akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri bir sürdürülebilir yeşil destinasyona dönüştürülecek.

SENTRUM projesi kapsamında Birgi’de toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, küreselolarak kabul görmüş standartların, destinasyonun özgün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi amaçlanıyor.

Başarı hikayesine devam edeceğiz

SENTRUM projesinin hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ayrıca,iklim krizi başta olmak üzere dünyamızın ve ülkemizin sorunlarına amaçlar için ortaklıklar kurarak çözümün bir parçası olma isteğimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda tahahhüt ediyoruz. Turizmde sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüşebileceğini SENTRUM ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de ispat etmiştik.

Sentrum projesi, gerek farkındalık çalışmalarımız gerekse İşimin Enerjisi çatısı altında geliştirdiğimiz projeler ile taçlandı. Bundan sonra Birgi’de de paydaşlarımızla daha iyi bir gelecek için çalışmaya, Türkiye’ye örnek olmaya devam ederken, SENTRUM Projesi ile de Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı hikayesi yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik hayati önemde

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin, kalkınmanın güçlü bir motoru olabileceğini, ancak aynı zamanda çevre üzerinde de ağır bir baskı oluşturabileceğine işaret ederek, “Bu nedenle, turizmden geçimini sağlayan bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlarken, doğayı koruyan ve değer veren daha yeşil, daha sürdürülebilir modeller geliştirmek hayati önem taşıyor” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ise sıfır atık çalışmaları ile dönüşüm yolculuğuna başlayan Türk turizminin, 2022 başlangıcıyla Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Kuruluşları için uluslararası akreditasyon sağlamanın yanı sıra Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile iş birliği anlaşmasıyla sürdürülebilir turizm yol haritasını oluşturduğunu söyledi.

Fisunoğlu, “Bu anlaşma ile Türkiye, ‘sürdürülebilir turizm alanında ilk defa hükümet nezdinde’ anlaşma yapan ilk hükümet olmuştur. Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ciddiyetle ele alarak hükümet nezdinde imza attığı anlaşmada, 2030 yılına kadar tüm uluslararası standartlar sağlanmış olacaktır.