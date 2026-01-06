Yine Türkiye'yi seçtiler! Üç katına çıkacak...

Bahar ve yaz dönemine yönelik erken rezervasyonlardaki güçlü artış, Rus turistlerin 2026 yılı tatil planlarında tercihini yeniden Türkiye’den yana kullandığını gösterdi. Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre, geniş uçuş ağı ve yüksek konaklama standartları Türkiye’yi rakip destinasyonların önüne taşıdı.

Pandemi sonrası en güçlü talep

Tur operatörleri, 2026 sezonuna yönelik erken rezervasyon talebinin pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildiriyor. Yurt dışı turlarda belirgin bir toparlanma yaşanırken, Türkiye bu toparlanmanın en güçlü adresi olarak öne çıkıyor.

Rezervasyonlar üçe katlandı

Verilere göre, 2026 sezonu için erken rezervasyon hacmi geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat artış gösterdi. Otel ve konaklama rezervasyonlarında ise yıl sonu itibarıyla yüzde 100’e yakın bir yükseliş kaydedildi. Bu artış, turizm sektöründe 2026 beklentilerini yukarı çekti.

Rus turist sayısında artış sürüyor

2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,67 milyona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Uzmanlar, bu yükseliş trendinin 2026 sezonunda da devam edeceğini öngörüyor.