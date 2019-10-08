Yunanistan’ın ‘Bodrum’u Türk yatırımcı bekliyor

08 Ekim 2019

Halkidiki, Yunanistan’ın en gözde turizm beldelerinden biri. Pek çok açıdan Bodrum’a benzerliğine dikkat çekilen Halkidiki, belki de bu yönünün etkisi ile Türkiye’den yoğun turist ağırlıyor. Bu ilgide Türkiye’ye topu topu 700 kilometre mesafede olmasının da payı büyük kuşkusuz. Bölge, Türkiye’nin yanı sıra Balkan ülkeleri ve Avrupa’dan yılda 10 milyonun üzerinde turist çekiyor.

Halkidiki Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Yannis Laspas, son yıllarda Türk vatandaşlarının ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türk turizminin hızla geliştiğinin altını çizen Laspas, Türk yatırımcıları bölgelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Bir saat mesafedeki Selanik Havalimanı’nın kapasitesinin yeni pist ve yolcu salonuyla iki katına çıkarıldığını belirten Laspas, bu adımın daha çok turistin havayoluyla Selanik ve Halkidiki’ye gelmesini sağlayacağının altını çizdi.

Laspas, "Alman Frauport tarafından işletilen Selanik Havalimanı, önümüzdeki yıl tam kapasiteyle hizmet verecek. Böylece bölgedeki turizm trafiği de üst noktalara taşınacak. İşbirliğine açığız. Bölgemiz büyük potansiyele sahip. Türkiye hizmet sahasındaki deneyimini bizimle paylaşabilir" dedi. Halkidiki bölgesinin en çok turist ağırlayan lokasyonu olan Kassandra'ya Türklerin akın ettiğine dikkat çeken Laspas, bunun her iki tarafın yatırımcıları için geniş fırsatlar taşıdığını vurguladı.

Kassandra Belediyesi Turizm ve Tanıtım Komisyonu Başkanı Maria Papadimitriou da, Türk turistlerin ilgisinden memnun olduklarını ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini söyledi. Papadimitriou, Türkiye’den hem turist, hem de yatırımcı beklediklerini dile getirdi

Halkidiki neden avantajlı?

Yunanistan’ın en gözde turizm merkezlerinden Halkidiki üç yarımadadan oluşuyor. Her biri turizmde önemli potansiyele sahip. Halkidiki’nin en çok tesise sahip, bir anlamda en önemli merkezi olan Kassandra Yarımadası, denizi kadar gece eğlenceleri ile de tanınıyor. Bölge ayrıca antik kalıntılarıyla da büyük ilgi çekiyor. Kiralık evler de alternatif tatil düşünenlere cazip gelen özellikleri arasında. Elektrik, vergi, personel giderleri gibi giderlerin yüksek olmasına karşın başta et ve alkol olmak üzere birçok kalemde dühü düşük maliyetli hizmet vermek mümkün. Bazı yönlerden Türkiye’ye göre daha avantajlı. Konaklama tesisleri sayısal açıdan yüksek seviyede olsa da yenileme ihtiyacı var. Türkiye için önemi büyük olan Selanik’e bir saatlik mesafede olması, bölgenin deniz ve eğlence turizmi kadar kültür turizmine yönelik de cazibesini ortaya koyuyor.