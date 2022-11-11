Yusuf Narlı: Turizme 'lifestyle termal' konseptini kazandırdık

Göker BİLGİÇ / MERSİN

BN Hotel Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Narlı, turizme 'lifestyle termal' konseptini kazandırdıkları belirtti. Narlı, 5 milyon dolarlık GES yatırımı hedeflediklerini de açıkladı.

Narlı, basın mensupları ile bir araya gelerek, şirketin geleceğe dönük hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Charter uçuşlar için gerekli görüşmeleri yapmaya başladıklarını belirten Narlı, “Türkiye’nin dünya genelinde mukayeseli üstünlük alanlarına baktığımızda turizmin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Özellikle 80 sonrası hızla artan yatırımlar ve oluşturulan cazibe bölgeleri ile dünyadaki sayılı oyunculardan biri haline geldik. Son 20 yılda ise ivme daha da arttı" ifadelerini kullandı.

BN Hotel Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Narlı

Narlı, pastadan daha çok pay alabilmenin yolunun turizm sezonunu tüm yıla yaymak olduğunu belirterek, "İşte bizim hikayemiz burada başladı. Gördük ki, ülkemizde termal turizm geleneksel yapısı ile çağın beklentilerinin dışında kalmış. Geleneksel yapıda ağırlıklı belli yaş üstüne hizmet veren, yerli turiste hitap eden ve sınırlı deneyimler vaat eden bu kültürü geliştirmek istedik. Ve, yeni bir felsefe ortaya koyduk. Her yaştan, her kesimin farklı deneyimler yaşadığı, hayata ve insana dokunan, adeta kendi cemiyetini oluşturmayı amaçlayan bir felsefe. 'Lifestyle thermal' ülkemizin termal turizmine rol model olacak, bu yeni vizyon eminim ki, termal suların yenileyici ve iyileştirici gücünü tüm dünyaya ulaştıracak ve Mersin’de bir iyilik hikayesi oluşacak” dedi.

Narlı, sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde otelin kendi elektrik ihtiyacı karşılamak için 5 milyon dolarlık bir GES yatırımı hedeflediklerini açıkladı.

BN Hotel Thermal & Wellness, Balsuyu ve Narlı ailelerinin 55 milyon dolar yatırımıyla 2020 yılında açıldı ancak pandemi nedeniyle 2021 yılında hizmet vermeye başladı.

Narlı, bu yıl otelin doluluk oranının yüzde 50'ye ulaşacağını, 2023 yılında ise yüzde 70 doluluk hedeflediklerini kaydetti. Narlı, yeni havalimanının devreye girmesi ile yabancı turist ağırlığını da yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.