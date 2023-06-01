Turizmde kart harcamaları ‘rekor’ getirdi

Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'daki turistlerin harcamalarını da mercek altına alan Visa Akdeniz Turizm Analizi, Türkiye'nin 2022'de bu ülkeler arasında en çok büyüyen pazar olduğunu ortaya koydu.

Analize göre 2022'de Akdeniz havzasındaki bu ülkelerdeki kartlı ziyaretçi sayısı, salgın öncesi son "normal" yıl olan 2019'a göre yüzde 17 artarken, Türkiye'de yüzde 43 yükseldi.

Turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar Akdeniz havzasında yüzde 43 büyürken, bu oran Türkiye'de yüzde 90'ı buldu. Kart başına harcamalar ise Akdeniz havzasında yüzde 22 artarken, Türkiye'de bu büyüme yüzce 32 olarak gerçekleşti. Rakamlar 2022 yılında Akdeniz'in turizmdeki yıldızının Türkiye olduğuna işaret etti.

En çok kartlı harcama İstanbul'da

Visa Akdeniz Turizm Analizi'ne göre 2022'de Türkiye'yi ziyaret eden ilk 3 turizm koridoru sırasıyla İngiltere, Amerika ve Almanya'dan gelen turistler oldu.

Kartlarıyla en çok harcama yapanlarda ilk üçe sırasıyla Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan gelen turistler girdi. Ancak kart başına en çok harcama yapanlara bakıldığında Körfez ülkeleri öne çıktı.

Visa Akdeniz Turizm Analizi'ne göre 2022'de turistlerin en çok harcama yaptığı il İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Antalya ve Muğla takip etti.

İstanbul'da kartlarıyla en çok Amerika ve Körfez ülkelerinden gelen turistler harcama yaparken, Antalya'da İngiltere ve Almanya'dan gelenler, Muğla'da ise İngiltere ve Amerika'dan gelenler en çok kartlı harcama yapanlar oldu.

Analize göre, 2021'de Türkiye'yi ziyaret eden her 5 turistten biri 2022'de yine Türkiye'yi tercih etti.

Analizin turizm stratejisi açısından sağladığı önemli içgörülerden biri de ülkeye ikinci defa gelen turistlerin, döviz bazında ortalama turist harcamasının yaklaşık iki katına yakın harcama yapması oldu.

Visa Akdeniz Turizm Analizi'ne göre, 2022'de turistlerin Türkiye'de yaptıkları harcamalarda perakende alışverişler yüzde 43 ile açık ara önde geliyor.

Türkiye bu yönüyle, turistik konaklama ve yeme-içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkesine göre ayrışıyor. Türkiye'de ikinci önemli harcama kategorisi ise turist harcamalarının yüzde 37'sini oluşturan konaklama ve yeme-içme olarak gerçekleşti.

Sağlık sektörü ise Türkiye'yi ziyaret eden turist harcamalarının yüzde 7'sini oluşturan üçüncü büyük kategori olarak dikkati çekti.

"Analiz, pek çok stratejik içgörüyü ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, analizin, Visa'nın kart harcama verilerinin analiz edilmesi sonucu, yabancı turistlerin ülkedeki harcama eğilimleriyle ilgili çok değerli içgörüler sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Analiz, turizm sektörü açısından ülkemizi tekrar ziyaret eden turistlerin bıraktığı daha yüksek turizm gelirinden, Türkiye’nin perakende alışveriş ve sağlık turizminde öne çıkmasına kadar pek çok stratejik içgörüyü ortaya koyuyor. Bu bilgilerin, ülkemizin turizm gelirlerinin artması için belli turist segmentlerinin bilinçli olarak hedeflenmesi ile sezonun 12 aya yayılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesinde, turizm sektörünün tüm paydaşlarına ışık tutacağını umuyoruz.”