Turizmde rekor gelir: 65,2 milyar dolar

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizm, 2025’te yaşanan bölgesel Hindistan-Pakistan savaşı ve 12 gün süren İsrail-İran savaşına rağmen turizm gelirlerini büyütmeyi başardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılını 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılı hedefinin 68 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye’nin, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017’de 8’inci sıradayken, 2024’te 4’üncü sıraya yükseldiğine işaret eden Ersoy, “Turizm gelir sıralamalarında ise 2017’de 15’inci sıradan, 2024 yılında 7’nci sıraya yerleştik. Bu başarı, Türkiye olarak turizmde küresel bir oyuncu olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Turizmin artık dünyada yeni yerleri gezme ve görmenin çok çok ötesine taşındığına işaret eden Bakan Ersoy, “Bizler de Türk turizmini dünyada değişen parametrelere uygun hale getirdik, getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi sayısı 63,9 milyon

Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılı ilk 9 ayında 50 milyar dolarda fazla turizm gelirine ulaşıldığını belirterek, 2025 verilerini şöyle açıkladı: “2024’te 62 milyon 270 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. 2025 yılını ise 63 milyon 941 bin ziyaretçi ile kapattık.

Bu, geçen yıla göre yüzde 2,7’lik bir artış, 2017’ye göre yüzde 68’lik bir artış anlamına geliyor” dedi. Sektörün, krizlere karşı bağışıklığını kuvvetlendirmek için 2018’den itibaren strateji değişikliğine gittiklerini söyleyen Bakan Ersoy, Türkiye’nin şimdi 60’tan fazla ürünle turizm piyasasına çıktığını hatırlattı. Ersoy, “Turizm Geliştirme Ajansı ile 200’e yakın ülkede çok yoğun, etkili ve başarılı tanıtım stratejilerini hayata geçirdik” diye konuştu.

Kişi başı gecelik gelir %5,2 arttı

Kişi başı gecelik gelirlerde de artış yaşandığına işaret eden Bakan Ersoy, “Gecelik gelir, 2025’te, 2024’e göre yüzde 5,2’lik bir artışla 114 dolara çıktı. 2017’ye göre kıyasladığımızda da yüzde 38’lik bir artış var. Tüm ziyaretçiler ortalamasını aldığımızda, 2017 sonunda 73,8 dolarken, 2024’te 96,5’a ve 2025’te de 100 dolar rakamlarına gelmişiz” dedi. Turizm gelirlerini de paylaşan Ersoy, “2024’te 61,1 milyar dolara getirmiştik, 2025’i 65,2 milyar dolarla kapattık. Bu, 2024’e göre yüzde 6,8’lik artışa denk geliyor" açıklamasında bulundu.

Çin’den büyüme öngörüyoruz

Bakan Ersoy, 2026 yılının ilk turizm toplantısında bazı pazarlara 2026’da dikkat çekmek istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Özellikle Çin pazarının bu yıl çok ciddi oranda büyümesini bekliyoruz. Bu pazarlarda yoğun tanıtım çalışmalarımızı başlattık.”

“Kayıplar telafi edilerek pozitif büyüme yakalandı”

Sektörün 2025 yılına çok yoğun erken rezervasyon alarak girdiğini, ancak sonrasında bir dizi uluslararası, özellikle bölgemizi etkileyen olayların gerçekleştiğine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta 23 Nisan’da bir İstanbul depremi yaşadık.

Bunu atlattık derken son bir kaç senedir hissediliyor, küresel ısınmayla mevsim kaymalarıyla karşılaşıyoruz. Tam bunu da atlattık derken, bölgesel savaşlarla karşılaştık. İlk etapta 24 Nisan’da Hindistan-Pakistan savaşı. Bundan hem Hindistan’dan gelen, hem de Hint kökenli Birleşik Krallık (UK) ziyaretçi sayısı olumsuz etkilendi. Ve son olarak da İsrail-İran 12 günlük savaşı. Sezon, yani ekime, kasıma kadarki erken rezervasyonlarında yüzde 20’ye varan iptal aldık.

Özellikle kıyı kentlerimiz ve yeni gelen rezervasyonlarda da bu savaş boyunca yüzde 26’lık bir düşüş oldu. Strateji değişikliğiyle aldığımız önlemler, krize karşı bağışıklık çalışmalarının meyvelerini aslında burada gördük. Turizm Geliştirme Ajansı’nın başlattığı yoğun kampanyalar ve tanıtım çalışmalarıyla, hızlı şekilde önce yüzde 26’lık rezervasyon kayıpları karşılandı, sonrasında tekrar bu kriz öncesindeki pozisyona gelinerek o yüzde 20’lik kayıplar telafi edilerek, yıl sonundaki pozitif büyüme rakamı yakalandı.”