“Turizmin sürdürülebilirliği için doğanın öneminin farkındayız”

Türkiye turizminin başkenti Antalya’da doğaya saygılı projeleriyle sürdürülebilir turizmden yana olan Barut Hotels de ‘hayvan dostu otel’ ile hizmet yelpazesini genişletti. Akra – V Otel Genel Müdürü Timuçin Hindioğlu, Barut Hotels olarak turizmin sürdürülebilir olması için doğanın öneminin farkında olduklarını belirtti.

We Care Çevre Bilinci projesi kapsamında suyun ve enerjinin verimli kullanılması gibi tasarruf modelleri uygulayarak kaynakları mümkün olabildiğince daha az tüketmeye ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmeye odaklandıklarını ifade eden Hindioğlu, “Bu nedenle tüm otellerimizde daha fazla oda inşa etmek yerine, daha fazla ağaç ve toprağa yer veriyor, otellerimizi büyük bahçeler ile kuşatıyoruz. Doğaya olan sevgimiz elbette hayvanlara olan sevgi ve saygımızı da kapsıyor. Bir bütünün parçası olduğumuzun bilinci ile gerek otellerimizi evi olarak seçen yardıma veya bakıma muhtaç hayvanları, gerekse evcil hayvanını ailesinin bir üyesi olarak gören misafirlerimizin can yoldaşlarını misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yaklaşımlarımıza bağlı olarak artan ihtiyaç ve talebi de göz önünde bulundurarak 2020 yılında Akra-V otelimizi evcil hayvan dostu otel yaparak hizmet yelpazemizi genişlettik” dedi.

“Evcil hayvan dostu otel çeşitliliğimizi artıracağız”

Faaliyette bulunan tüm otelleri evcil hayvan dostu otel olarak dönüştürmeyi planlamadıklarını bildiren Timuçin Hindioğlu, şöyle devam etti: “Ancak bazı otellerimiz bu uygulamaya geçecek. Can yoldaşlarının seyahatlerinde yanlarında konforlu ve güvenli bir şekilde kalması misafirlerimizi mutlu ediyor. Ülkemizde evcil hayvan besleyen, hayvanını ailesinin ferdi olarak görüp kıymet veren çok fazla insan var, şu anda onlara bir otelimizde hizmet sunabiliyoruz. İlerleyen dönemlerde bu konuda çeşitliliğimizi artıracağız.”

Akra –V otelinde konaklayan misafirlerinden aldığı geri bildirimlerin bu konuda motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Hindioğlu, “Otelimizin konumu ve oda tiplerimiz evcil hayvanla konaklamaya çok müsait. Bizim bu uygulamaya geçmemizde misafirlerimizin talep ve beklentileri de çok etkili oldu. Konseptimiz misafir memnuniyetimizde de belirgin bir etki yarattı diyebiliriz. Sanılanın aksine oteldeki diğer misafirlerimiz rahatsız olmak bir yana, çevrede şirin dostlarımızı görmekten mutlu bile oluyorlar. Çocuklar hayvanlarla iletişim kurmayı, onları sevip okşamayı seviyorlar” açıklamasını yaptı.

VETERİNER HEKİMLERDEN DESTEK ALIYORUZ

Bu uygulamanın çok bilinçli bir çalışma gerektirdiğini bilerek hareket ettiklerini, çalışanlar arasında uzun yıllardır hayvan sahibi olan arkadaşlarının da bulunduğunu vurgulayan Timuçin Hindioğlu, “Çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerinden yararlandık. Veteriner hekimler ile görüştük. Herkesin hayvanlar ile arası iyi olmayabilir, travmaları, korkuları veya alerjileri olabilir. Bu nedenle hizmet alan tüm misafirlerimizin konforunu düşünerek düzenlemeler yaptık” diye konuştu. Oteldeki bazı oda tiplerinde evcil hayvan ile konaklama yapılabildiğini anlatan Hindioğlu, evcil hayvanın türüne, kilosuna ve hangi ünitelerde hizmet verebileceğine kadar her konuyu detaylıca değerlendirip kuralları belirlediklerini vurguladı. Hindioğlu, evcil hayvanı ile konaklayan misafirlere giriş işlemleri esnasında bilgi vererek kendilerine özel tüm imkânları ve duyarlı olmalarını beklediğimiz tüm konuları ilettiklerini belirtti.