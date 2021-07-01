Türk Armatörler Birliği, sektörü dünyaya açıyor

Armatörler Birliği, her yıl Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün ve filosunun yapısını yıllık olarak analiz eden bir rapor hazırlıyor.

Bu yıl da deniz ticaret filosunun rakamsal değerlerini sunan, akademisyenlerin değerli görüşlerini okuyucuları ile buluşturan ve Türk deniz taşımacılığından bahseden bir rapor hazırlandı.

Türk Armatörler Birliği yetkilileri, raporun 2020’ye bakarak geçmiş yılı değerlendirirken, diğer taraftan da 2021 ve sonrası için bir bakış sunduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, “Turkish Shipping Outlook Report 20/21” başlığı altında İngilizce olarak hazırlanan rapor için şu değerlendirmeyi yaptı: “Ropar ile tüm iş dünyamız ülkemizin deniz taşımacılığı imkanları konusunda bilgilendirmeyi ve uluslararası arenada Türk deniz taşımacılığının tanıtılmasını da hedefliyoruz.”