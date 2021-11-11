Türk ayakkabı sanayicilerinden Nike’a yatırım çağrısı

Küresel salgınla birlikte dünya ticaretinde hammadde ile başlayan ve devamında lojistik sorunların baş gösterdiği konteyner krizi, kullanıcıların yoğun tüketim talebine karşılık hemen hemen birçok sektörde tedarik zincirini ve üretimi olumsuz şekilde etkiledi.

Ayakkabı sanayisini de etkileyen bu global sorun karşısında son olarak, ABD’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden Nike’ın spor ayakkabılarının yüzde 51’ini yaptırdığı Vietnam’da bazı fabrikaların kapanması nedeniyle 10 haftalık bir üretim kaybı yaşandığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, tüm dünyada bu gelişmeler yaşanırken, özelikle yakın coğrafyadaki Avrupalı tedarikçilerin rotayı Uzakdoğu’dan Türkiye’ye çevirdiğini söyledi.

Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam gibi dünya ayakkabı üretiminin yüzde 70’inden fazlasını yapan ülkeler arasında Türkiye’nin altıncı büyük üretici konumunda bulunduğuna dikkat çeken İçten, “Biz de artan navlun fiyatlarını ve kırılan tedarik zincirini fırsat bilerek ihracat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Uzakdoğu’dan bir ürünün üretilip gelmesi artık ayları alıyor. Ancak Türkiye’den ürünler çok daha kısa sürede üretilip gönderilebiliyor. Türkiye’nin üretim gücünü ve potansiyelini bilen büyük mağaza zincirleri ve alım grupları Türkiye’ye gelmeye başladı. Batı Avrupa bizim için şu anda ciddi bir potansiyel. Almanya, Hollanda, Belçika önemli toptancı ülkelerdir dünyada. Batı Avrupa ülkelerinde artış sağlamaya başladık.” diye konuştu.

“Nike ve global markalara açık çağrımızdır”

Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer aldığını belirten Berke İçten, “Ülkemizin 3,5 - 4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir.” dedi.

2014’te Türkiye’de ithal ayakkabıya ek vergi getirilmesi nedeniyle global markaların Türkiye’ye gelerek üretim yapacaklarını öngörüsünde bulunduklarını ve bunda yanılmadıklarını söyleyen İçten, şöyle devam etti: “Birçok yabancı marka artık Türkiye’de üretim yapıyor. New Balance, Lacoste, Skechers gibi ve birçoğu da anlaşma aşamasında. TASD yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu hafta, spor ayakkabı kategorisinde Amerika’nın en büyük markalarından biri olan Skechers’ın Türkiye’deki üreticisi Prolab Ayakkabı’nın üretim tesisini ziyaret ettik. Ve bu fabrikasında günlük 2 bin çift spor ayakkabı üretim kapasitesine ulaşan Skechers, ülkemiz adına oldukça iyi bir örnek temsil ediyor. Biz de dernek olarak buradan Nike ve diğer global markalara açık çağrı yapmak istiyoruz. Yeni üretim merkezi olarak Türkiye’de konumlanmaları için biz gerekli tüm alt yapıları oluşturmaya hazırız. Yine bu konuda dernek olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve Nike ve diğer global markalara uluslararası standartlarda bir üretim merkezi kuracağımızı taahhüt ediyoruz.”

Sektör, ihracatını yüzde 23 arttı

Ayakkabı ürün grubu ihracatında 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış yaşandığını bildiren Berke İçten, Çok net şekilde görülüyor ki bu seneyi 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapacağız. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatımızda en büyük ihracat pazarımız Rusya olurken, Irak ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer almıştı. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde İspanya, Romanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Libya ve Hollanda’ya yönelik ihracatımızda da artış kaydedildiği görülmektedir.” şeklinde konuştu.