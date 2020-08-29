Türk ayakkabı sanayisi online fuarda 92 ülkeden alıcılarla buluştu

29 Ağustos 2020

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) açıklamasına göre, dernek tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden bin 41 alıcıyı ağırladı.

İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, Türk ayakkabı sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Üç gün süren ve Türkiye’nin alanında en geniş katılımlı fuarı olma özelliğine sahip etkinliğe 110 yerli üretici katıldı. Katılımcılar en yeni trende sahip ürünlerini müşterilerin beğenisine sundu. 92 farklı ülkeden binden fazla alıcı, yeni ürünleri çok beğendi.

"Son derece verimli geçen organizasyonlarımıza devam edeceğiz"

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, sanal fuar organizasyonunu pandemi sonrası yavaşlayan sektörün ihracat hacmini artırabilmek, sektördeki firmalara enerji verebilmek ve fiziki fuarlarla ulaşamadıkları ülkelere de erişerek pazarı derinleştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Endican, fuarda çok önemli bir ekonomik hacmi oluştuğunu ancak kesin rakamın henüz ortaya çıkamayacağını kaydederek, her firmanın 150’ye yakın kartvizit alışverişi yaptığını belirtti.

Dijital etkinliğin Türkiye’nin en geniş katılımcılı ilk ayakkabı moda fuarı olduğunu dile getiren Endican, "Son derece verimli geçtiğini düşünüyoruz. Pandemi sonrası dijitalleşmenin daha da önem kazanmasıyla, sanal fuar organizasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 30 Eylül’de başlıyor

Abdulsabur Endican, sanal fuarın yanı sıra fiziki fuarlarına devam edeceklerini belirterek, 30 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nın 63’üncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu fuarın yurt dışı alım heyetlerini TASD’nin organize ettiğini dile getiren Endican, "Pandemi nedeniyle her sektörde olduğu gibi durgunluk yaşayan ayakkabı sektörümüze ivme kazandırmak için durmaksızın çalışmalara devam etmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA