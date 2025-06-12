Türk bulguru ve meyvesi Rusya’nın ‘efsane’ listesinde
Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan Rusya Federasyonu’nun medya kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda’nın her yıl düzenlediği 50 Efsane Marka Ödülleri kapsamında ‘Türk Yaş Meyve Sebzesi’ ve ‘Türk Bulguru’na “Modern Efsaneler” kategorisinde iki ayrı ödül verildi.
Kutlama kapsamında 165 kurum ve kuruluşun gerçekleştirdiği tanıtım kampanyaları değerlendirilirken, “50 Efsane Marka” halk oylaması belirledi. Türk yaş meyve sebzesi 2019 yılında düzenlediği tanıtım kampanyası ile 2020 yılındaki ödüllerde de “50 Efsane Marka” arasında yer almıştı.
Türk Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Ürünleri Tanıtım Kampanyası için ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası için verilen ödülü de Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Üyesi ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş aldı.
Pravda’dan tanıtıma tam destek
Bu ödülü Türkiye’deki tüm yaş meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları adına aldığını söyleyen Kavak, ödül konuşmasında Rusya ve Türkiye’nin dostluğuna vurgu yaptı. Veysel Memiş de “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Turquality destekleri ile hayata geçirdiğimiz Türk Bulguru Rusya tanıtım kampanyası son derece etkili oldu.
Gerçekleştirmiş olduğumuz tanıtım kampanyasının ilk yılında Komsomolskaya Pravda’dan bu özel ödülü almak bizi ziyadesi ile mutlu etti. Anadolu mirası olan Türk Bulgurunu, Rus halkı ile paylaşmaktan mutluyuz” dedi. Komsomolskaya Pravda Genel Müdür Yardımcısı Gyuzyal Hisyamutdinova da “Pravda olarak Türk sektörlerinin Rusya’daki tanıtımlarını destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.