Türk bulguru ve meyvesi Rusya’nın ‘efsane’ listesinde

Kutlama kapsa­mında 165 kurum ve kuruluşun gerçekleştirdiği tanıtım kam­panyaları değerlendirilirken, “50 Efsane Marka” halk oyla­ması belirledi. Türk yaş mey­ve sebzesi 2019 yılında düzen­lediği tanıtım kampanyası ile 2020 yılındaki ödüllerde de “50 Efsane Marka” arasında yer almıştı.

Türk Yaş Meyve Seb­ze ve Narenciye Ürünleri Ta­nıtım Kampanyası için ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Tür­kiye Yaş Meyve Sebze İhracat­çı Birlikleri Sektör Kurulu Baş­kanı Ali Kavak, Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası için ve­rilen ödülü de Türkiye Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikle­ri Sektör Kurulu Üyesi ve Ak­deniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş aldı.

Pravda’dan tanıtıma tam destek

Bu ödülü Türkiye’deki tüm yaş meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları adına aldığını söy­leyen Kavak, ödül konuşmasın­da Rusya ve Türkiye’nin dost­luğuna vurgu yaptı. Veysel Me­miş de “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Turquality destekleri ile hayata geçirdi­ğimiz Türk Bulguru Rusya ta­nıtım kampanyası son derece etkili oldu.

Gerçekleştirmiş ol­duğumuz tanıtım kampanyası­nın ilk yılında Komsomolskaya Pravda’dan bu özel ödülü almak bizi ziyadesi ile mutlu etti. Ana­dolu mirası olan Türk Bulguru­nu, Rus halkı ile paylaşmaktan mutluyuz” dedi. Komsomols­kaya Pravda Genel Müdür Yar­dımcısı Gyuzyal Hisyamutdi­nova da “Pravda olarak Türk sektörlerinin Rusya’daki tanı­tımlarını destekliyoruz, des­teklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.