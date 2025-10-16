Türk çeliği dünya sahnesinde: Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği'nin yeni başkanı oldu

Dünya Çelik Birliği, dünya çelik üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini temsil eden 140’ı aşkın üretici, ulusal ve bölgesel birlik ile araştırma kuruluşunu bünyesinde barındırıyor. Birliğin yönetim seçimleri sonucunda Dalbeler, görevi Hindistan merkezli Tata Steel’in genel müdürü Thachat Viswanath Narendran’dan devraldı.

Çolakoğlu Metalurji CEO’su ve Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı olan Uğur Dalbeler, geçtiğimiz dönemde ABD merkezli Nucor Corporation CEO’su Leon Topalian ile birlikte başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Dalbeler’in başkanlığı, Türk çelik sanayisinin uluslararası alandaki görünürlüğü ve etkinliğinin yükselmesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünya Çelik Birliği açıklamasında, yeni dönemde Dalbeler liderliğinde sektörün sürdürülebilirlik, inovasyon ve rekabetçilik başta olmak üzere temel önceliklerini ele almaya devam edeceği kaydedildi. Dalbeler’in uzun yıllara dayanan çelik üretimi, ihracatı ve sürdürülebilir sanayi dönüşümü deneyiminin, birliğin stratejik kararlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Türk çelik sektörü temsilcileri, Dalbeler’in seçimini “uluslararası bir gurur” olarak nitelendirirken, alınacak kararların Türkiye’nin sektörel yol haritasına olumlu yansıyacağını vurguladı.