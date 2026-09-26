Türk çeliğine yeni pazar riski: İhracatçı için 2 Ekim kritik tarih
Polimer kaplamalı yassı çelik ürünlerinin ithalatına karşı korunma önlemine yönelik Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 7 Eylül 2026’da başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye’de ihracatçı birliklerine gönderilen son duyuru ise 24 Eylül’de yapıldı. Soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçıların taleplerini 2 Ekim 2026 tarihine kadar soruşturmayı yürüten makama bildirmesi gerekiyor.
Türk şirketleri açısından daha erken bir iç takvim de bulunuyor. Soruşturma kapsamındaki ürünleri ihraç eden veya sürece taraf olmayı planlayan firmalardan görüş ve değerlendirmelerini 1 Ekim saat 14.00’e kadar ilgili ihracatçı birliğine iletmeleri isteniyor.
Sürece katılan tarafların ayrıntılı yazılı görüşlerini ise 6 Kasım’a kadar Rusça olarak sunması gerekiyor. Avrasya Ekonomik Birliği tarife sisteminde ürünler 7210 70 8000, 7210 90 8000, 7212 40 8000 ve 7225 99 0000 kodları altında sınıflandırılıyor.
Soruşturmanın niteliği Türk ihracatçı açısından önemli. Anti-damping soruşturmalarında belirli bir ülke veya şirket hedef alınabilirken korunma önlemi soruşturmalarında temel mesele ithalatın toplam büyüklüğü ve yerli sanayi üzerindeki etkisi oluyor. Bu nedenle mevcut soruşturma yalnızca Türkiye’ye veya başka tek bir ülkeye yönelmiş değil. Soruşturmanın nihai sonucunun ise 2027 yılına kadar uzanabilecek bir takvim içinde ortaya çıkması bekleniyor.