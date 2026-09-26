Türk çeliğine yeni pazar riski: İhracatçı için 2 Ekim kritik tarih

Türk şirketleri açısından da­ha erken bir iç takvim de bulunu­yor. Soruşturma kapsamındaki ürünleri ihraç eden veya sürece taraf olmayı planlayan firmalar­dan görüş ve değerlendirmele­rini 1 Ekim saat 14.00’e kadar il­gili ihracatçı birliğine iletmeleri isteniyor.

Sürece katılan taraf­ların ayrıntılı yazılı görüşlerini ise 6 Kasım’a kadar Rusça olarak sunması gerekiyor. Avrasya Eko­nomik Birliği tarife sisteminde ürünler 7210 70 8000, 7210 90 8000, 7212 40 8000 ve 7225 99 0000 kodları altında sınıflandı­rılıyor.

Soruşturmanın niteliği Türk ihracatçı açısından önemli. Anti-damping soruşturmaların­da belirli bir ülke veya şirket he­def alınabilirken korunma önlemi soruşturmalarında temel mese­le ithalatın toplam büyüklüğü ve yerli sanayi üzerindeki etkisi olu­yor. Bu nedenle mevcut soruştur­ma yalnızca Türkiye’ye veya baş­ka tek bir ülkeye yönelmiş değil. Soruşturmanın nihai sonucunun ise 2027 yılına kadar uzanabile­cek bir takvim içinde ortaya çık­ması bekleniyor.