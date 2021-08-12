Türk çimento sektöründe üretim ve iç satış arttı

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO, üyelerine ait 2021 yılının ilk 5 ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2021 yılı beş aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 32,3’lük artışla 29 milyon 696 bin tona çıkarken, iç satışlar yüzde 37,1’lik artışla 22 milyon 403 bin tonu buldu.

Tüm bölgelerde iç satışlarda artış görülürken, yılın ilk beş ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 22,9’u ihracata konu oldu.

“Sektör, eski güzel günlerine dönüş sinyalleri veriyor”

Türkiye’nin çimento tüketiminin 2018’de yüzde 11, 2019’da yüzde 29 azalarak tarihinde ilk kez iki yıl üst üste küçüldüğünün kaydedildiği açıklamada, 2020 yılı sonunda 40 milyon tona yakın kapasite fazlasının ortaya çıktığını aktarıldı.

Çimentonun genel olarak yurtiçi tüketim amacıyla üretildiğinin, ancak geçen dönemde iç tüketimde yaşanan daralmadan kaynaklı şirketlerin ihracata yöneldiğinin belirtildiği açıklamada, “Ancak ihracat, sürdürülebilirliğinin riskli olması sebebiyle, sektörümüzün tercih ettiği bir seçenek değil. İç satışlarda ve üretimde son aylarda yaşadığımız artış, sektörün eski güzel günlerine dönüş sinyalleri veriyor. İMSAD’ın açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi sonuçları da, inşaat sektöründe hem faaliyetlerde hem de beklenti de artış olduğunu gösteriyor. Bu durumun önümüzdeki dönemde inşaat sektörüne ve dolayısıyla sektörümüz iç pazar tüketimine olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.” İfadelerine yer verildi.

İhracat değer bazında artarken, miktarda azaldı

Açıklamada, ihracatçı birliklerinin geçici verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde çimento sektörünün toplam ihracatının değer bazında yüzde 10,9 oranında artarak 723 milyon dolara çıktığı, ancak toplam ihracat miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 gerileyerek 18 milyon tona indiği bilgisine yer verildi. Söz konusu ihracatın 10,7 milyon tonu çimento, 7,3 milyon tonu ise klinkerden oluştu.