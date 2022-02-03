Türk dental sektöründen 36 firma ile Dubai'ye ihracat çıkarması

Türk dental sektörü bölgenin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ağız ve diş sağlığı ekipmanları olarak nitelendirilen Dubai AEEDC fuarına damgasını vurdu. 36 Türk firması, DİŞSİAD'ın ve İKMİB'in ortak organizasyonu ile kurulan Türk pavilyonunda 'Made in Turkiye' etiketli ürünlerini dünyaya sergiledi. Türk pavilyonunun açılışını Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar yaptı. DİŞSİAD ve İKMİB yönetim kurulu üyeleri de açılışta hazır bulundu.

“Kartlar yeniden dağıtıldı, Çin'in yerini almak istiyoruz"

Dünya ticaretinde pandemi nedeniyle kartların yeniden dağıtıldığını, tıbbi cihaz ve dental alanda ise Türkiye'nin dünyanın tedarikçi ülkesi olabileceğini söyleyen Erkan Uçar, "Tıbbi cihaz sektörü geçen yılı 2 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu rakamın yüzde 10'u diş malzemeleri sektörüne ait. Özellikle pandemiden kaynaklı bir boşluk olduğu için fuarlar yapılamadı. Bu yıl o boşluğun kapanmasını bekliyoruz. AEEDC, dental sektör özelinde önemli bir fuar. Kırılan küresel tedarik zinciri nedeniyle bütün ülkeler alternatiflere yönelerek ülkelerinde üretmek, ya da yakın coğrafyalardan mal temin etme ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla ülkemiz ihracatına katkısı açısından çok önemli bir etkinlik.” dedi.

Yeni hedef pazarlar: Güneydoğu Asya, Afrika ve Hindistan

Dubai'de düzenlenen AEEDC fuarına gelecek yıl 50 firma ile katılmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar," Diş malzemeleri sektörünün hacimsel büyüklüğü 1 milyar dolar düzeyinde. Bu yıl bu rakamı en az yüzde 10 yukarya taşıma hedefimiz var. Katılımcı firmalarımızın fuar boyunca toplamda 25 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapacağını tahmin ediyoruz. Bu fuarı 26-29 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanından alıcıları ağırlayacağımız IDEX'in küçük bir provası olarak görüyoruz. Burada rekor bir katılım var. İstanbul'da da yabancı katılımı açısından aynı ivmeyi yakalamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.