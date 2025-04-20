Türk deri sektörü dünya ile buluşuyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen ve dünya moda takviminde kendine özel bir yer edinen Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı, 18-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek olan fuar, deri ve kürk moda sektörünün önde gelen yerli üreticileri ile dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarını bir araya getirecek.

Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, "Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en değerli sektörlerinden

Deri ve deri mamulleri sektörünün 2024 yılında 1,52 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve 11,8 dolarlık kilogram başına ihracat değeri ile Türkiye'nin en değerli dördüncü sektörü olduğunu belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

* Türk deri sektörü, Rusya ve Ukrayna arasında gerginliğin yanında Avrupa'daki yavaşlamanın etkisiyle son yıllarda istenilen büyümeyi gerçekleştiremese de her zaman dünyada çok önemli bir yere sahip.

* Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinlik sayesinde, kalıcı ticari ilişkilerin kurulacak ve kültürel bağların güçlendiği çok özel bir buluşma olacak.

* Bizim ana pazarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya ve Ukrayna olsa da özellikle tasarım ve tedarik gücümüz ile son yıllarda yeni pazarlara da açılmaya başladık. Özellikle Amerika pazarı son dönemde en fazla önem verdiğimiz yerlerin başında geliyor. Ana pazarlarımızda yaşadığımız kaybı alternatif pazarlarla telafi etmeye çalışıyoruz.