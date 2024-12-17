Türk dijital oyun endüstrisinde yeni dönem başlıyor

YTÜ Yıldız Teknopark çatısı altında kurulan Dijital Oyun Yapımcıları Meslek Birliği, yerli oyun sektöründe yeni bir dönem açmaya hazırlanıyor. Üye şirketleri bünyesinde toplamaya başlayan yapının öncelikli amacı, oyun stüdyolarının gücünü yasal zeminde artırmak, Türk oyun endüstrisinin ortak sesi olmak, profesyonellerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlamak.

Bir meslek birliği olmanın ötesine geçerek oyun sektörünün geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen platformun ilk etkinliği, 20 Aralık tarihinde tüm oyun geliştiricileri ve yapımcılarına açık olacak webinar ile yapılacak.

Sektör için bir köprü, güç ve rehber

DOYEB'in oyun geliştiricilerinin haklarını koruyarak ve yenilikçi standartlar oluşturarak sektörü ileri taşıyacak bir zemin olmayı amaçladığını belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, "DOYEB’in hedefleri, bizlerin yıllardır üzerinde çalıştığı misyonla örtüşüyor: Türkiye’yi bir oyun geliştirme merkezi haline getirmek. Bu nedenle DOYEB, sektör için bir köprü, bir güç ve en önemlisi bir rehberdir. Bizler, bu platformun her adımında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Öyle ki, Türk oyun endüstrisi yalnızca ekonomik bir başarı hikayesi değil global bir kültürel miras yaratma potansiyeline sahip. DOYEB, bu mirası inşa etmek için kritik bir yapı taşı olacaktır” açıklamasında bulundu.

Kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesi çok önemli

Dünya çapında yüz milyonlarca oyuncuya ulaşmış birlik üyesi SuperGears Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Yasin Demirden, “DOYEB gibi bir meslek birliği, oyun yapımcılarının haklarını korumak, sektörün yasal ve ekonomik altyapısını güçlendirmek ve uluslararası arenada temsilini artırmak için gerekliydi. Öncelikle nitelikli iş gücü, standartlaşmış üretim süreçleri ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda, mesleki eğitim programlarıyla kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının kolaylaştırılması gibi girişimleri çok kıymetli görüyoruz. Bu adımlar, yerel stüdyoların dünya çapında ses getiren içerikler üretmesine ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına katkı sağlayacaktır” dedi.