Türk dizileri bacasız fabrika gibi ülkeye döviz kazandırıyor

Hayati ARIGAN

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (ME­SAM) Başkanı Re­cep Ergül 30 Haziran 2021'de yüzde 90 oyla göreve geldiğin­de kurumun telif miktarının 86 milyon TL iken, 2024’te 1 mil­yar TL telif geliri olduğunu be­lirtti.

Göreve başladıklarında müzik meslek birliği çatı ku­ruluşu CİCAC’ın MESAM ve MSG'yi ihraç ettiğini belirten Ergül, “Pandemi döneminde telif toplanamıyordu. Kurum kirasını ödeyemiyordu. Gay­rettepe'de 3 bin metre kare ka­palı alanı olan bir genel merkez binası inşa ediyoruz. 2024 Ara­lık dağıtımında 240 milyon TL telif dağıttık” dedi.

5 milyar lira telif gelirine ulaşılacak

192 ülkede temsilcilik söz­leşmesi ile temsil edilen tek kurum MESAM’ın müzik mes­lek birliklerinin amiral gemi­si olduğunu belirten Recep Er­gül, “Bugüne kadar tek bir ku­ruş telif ödemeyen 12 bin 500 akaryakıt istasyonu, AVM'ler, zincir marketler ve zincir ma­ğazalar, güzellik salonları da bu yıl içinde lisanslama kapsamı­na alınacak. O zaman sektörün hacmi bir anda 4,5-5 milyar TL’yi bulacak” diye konuştu. Göreve başladığında YouTube ile sözleşme yenilediğini ifade eden Ergül, “Yüzde 3,8 ödenen oranı yüzde 15'e çıkardık. Spo­tify gibi dijital müzik şirketle­riyle sözleşmeleri iyileştirdik. 21 bin otele zorunlu lisans kap­samına aldırdık” dedi.

Yurt dışından toplanan telif 13 milyon euro

CİCAC verilerine göre önü­müzdeki 2 yıl içinde telif geti­risi olan ülkeler sıralamasın­da ilk 20'nin içinde olacak­larını söyleyen Ergül, Türk müziğinin repertuarının en fazla olduğu Irak, Kıbrıs, Ko­sova, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan’da MESAM tem­silciliği açarak telif toplamak istediklerini belirtti. 2021’de toplanan 86 milyon liranın yüzde 10'unun yurt dışından toplanan telif oldu­ğunu belirten Er­gül, “Bugün İspanya'dan 1 milyon 150 bin euro gibi bir para alıyoruz. MESAM telif ge­lirlerinin içinde yurt dışı geli­ri yüzde 30-35'ine tekabül edi­yor. 13 milyon euro telif toplu­yoruz” diye konuştu.

Yıllık 35 milyon TL telif alan var

MESAM’ın birçok ülkede takip mekanizması kurduğunu belirten Recep Ergül, “Hangi ülkede ne kadar dizilerimiz izleniyor? Repertuvarımız ne kadar kullanılıyor? 3 aşağı 5 yukarı biz bu verilerle gidip sözleşmeleri gözden geçiriyor, yeniden yapılandırıyoruz. Ülkemizde diziler 3 saat boyunca ekranda. Ancak dünyada dizilerimiz 45 dakika bölümler halinde yayınlanıyor. Dolayısıyla bunun müziklerini yapan arkadaşlarımız hem Türkiye'de hem dünyada önemli ölçüde telif alıyor. Yani yıllık ortalama 5 ile 35 milyon arasında telif alanlar var” diye konuştu.

Ferdi Tayfur’un telif gelirine bloke kondu

Ferdi Tayfur’un 35 milyon TL telif geliri olduğu iddiasının yanlış olduğunu belirten Ergül, “30 milyon TL alan dizi müziği yapımcıları var. Tayfur bunların arasında değil. Hatırı sayılır bir rakam alıyor. Benim şarkılarımı herkes okuyabilir açıklaması vardı. Biz de onu basından öğrenince hemen didik didik ettik. Tayfur'dan gelen dilekçelere baktığımızda böyle bir şey göremedik. O yüzden yani şarkıları okuyacak olanlar aileden izin almak zorunda” dedi.

Tayfur’un telif gelirinin mahkemelik olduğunu belirten Ergül şunları anlattı; “Geliri mahkemelik oldu. Yani kimden izin alacaklar? Ferdi Bey'in vasiyeti açıklandı. Tüm telif gelirini yeğeni Nilüfer Hanım'a bıraktığı görülüyor. Ancak ailesi ona itiraz edince mahkemelik oldular. Mahkeme telif gelirlerine bloke koydu. Bu bizi üzen bir durum. Çünkü bloke olmuş teliflere herhangi bir yasa gereği bir faiz tahakkuk etmediği için de bir hukuk davasının 5-10 yıl süreceğini varsayarsak para pul oluyor.”

“Rapçiler ikinci sırada Kürtçe inanılmaz dinleniyor”

Meslek birlikleri üyeleri arasında en fazla telif alanların dizi ve film müziği yapanların olduğuna dikkat çeken Ergül şunları anlattı; “İkinci sırada ve şu anda sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki bir trend var. Rap müziği yapanlar ikinci sırada yerini alıyor. Üçüncü sırada pop müzik, rock müzik gibi müzik türleri var. Halk müziği mütevazi de olsa bir yer bulabiliyor ama Türk sanat müziği neredeyse artık hiç yok denecek kadar azalmış durumda. Müzik ne kadar kullanılırsa sonuca göre telif tahakkuk ediyor.” Kürtçe müziğin tüm dünyada inanılmaz derecede dinlendiğini belirten Ergül, “Kürtçe müzik yapanların da genlerinde böyle bir sanatsal bir özellik, yaratı var. Çoğu da MESAM üyesi” diye konuştu.