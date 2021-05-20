Türk doğal taş sektörü Çin pazarından vazgeçmiyor

Dünya'nın en büyük doğal taş fuarı konumundaki Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı'na pandemiye rağmen bu yıl 7 Türk firması katılırken, Uzun yıllardır Xiamen Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği bu yıl info stand ile katıldı.

2022 yılından itibaren Xiamen Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu düzenlemek için çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2021 yılında Uluslalarası katılımın sağlandığı hol sayısının 8'den 2'ye düşürülmesi, fuar idaresi tarafından 2021 yılı için vize garantisi verilememesi ve Çin'de karantina uygulamasının olması nedeniyle Milli Katılım Organizasyonu yapmadıkları bilgisini verdi.

Çin'e doğal taş ihracatımız yüzde 41 arttı

2021 yılında pandemi şartlarının hafiflemeye başlamasıyla birlikte Türk doğal taş sektöründe büyük bir toparlanma yaşandığına temas eden EMİB Başkanı Kaya, "2021 yılının Ocak-Nisan döneminde Türk doğal taş sektörü olarak ihracatımızı yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara ulaştık ve pandemi sonrasında oluşan kara bulutları dağıttık. 2020 yılının ilk dört aylık döneminde Çin'e yaptığımız doğal taş ihracatı 139,5 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 41'lik artışla 196,5 milyon dolara yükselttik. Çinli ithalatçılarımızı 25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan dünyanın en büyük iki doğal taş fuarından biri olan İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"2020 yılında Türkiye Milli Katılım Organizasyonu pandemi nedeniyle iptal edilen Xiamen Uluslarası Doğaltaş Fuarı'nda, EMİB organizasyonu ile 72 firma yer alacaktı" diyen Kaya, "Bireysel katılımlarla 150 civarında Türk firması Çin'e ve dünyanın her tarafından gelen alıcılara doğal taş ihracatımızı arttırmak için tanıtım yapacaktı. 2022 yılında daha önceki yıllarda katılım gerçekleştirdiği alanda milli katılım organizasyonuna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pandemi başlamadan önce Türk doğal taş firmalarının ürünlerini Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak Çin'e ulaştırmıştık. Firmalarımız adına, bu ürünleri Çin'de 2022 yılında Xiamen Fuarı'nda tanıtmak amacıyla depoluyoruz."

Bu sene Xiamen Uluslarası Doğaltaş Fuarı'na Türkiye'den Atlas Marble Ind. & Foreign Trade Ltd., Çekiçler İnşaat Taş. Tic ve San. A.Ş., Dimer Mermer İnşaat San. ve Tic. A.Ş., İltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., MRT Mining Industry INC. ve Sezgin Marble" firmaları katıldı. Doğal taş sektörüne yönelik yayın yapan Marble Trend Magazine ve Turkish Stone World Magazine dergileri de fuardaki yerini aldı