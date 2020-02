Türk doğal taş sektörü Katar’dan ihracat bağlantılarıyla döndü

10 Şubat 2020

Renk ve desen zenginliği ve dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 38’i ile dünya lideri olan Türk doğal taş sektörü, Katar’da 2022 yılında yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası için inşa edilecek statlar, oteller ve hava alanlarında Türk mermeri kullanılması için Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin, “Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” isimli URGE Projesi kapsamında Katar’a çıkarma yaptı.

Katar’ın önümüzdeki yıllarda 150 Milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş sektöründe ihraç pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla Katar’ı hedef pazar olarak gördüklerini, organizasyonun da çok verimli geçtiğini kaydetti.

Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılan 9 firmanın Katarlı ithalatçı firmalarla onlarla ikili iş görüşmesi yaptığı bilgisini veren Kaya, “Katar’da ikili iş görüşmeleri yanında büyük ithalatçı firmaları ve önemli projeleri yerinde ziyaret ettik. Katar’ın önümüzdeki 6 yıl boyunca doğal taş talebinin artmasını bekliyoruz. Capri, Crema Marfil, Dark Emperador, Blanco Macael, Muğla Beyaz ve Estremoz tipi taşlar Katar pazarında en çok talep edilen taşlar. Türk doğal taş sektöründeki renk ve desen zenginliği elimizi güçlendiriyor. Katar’ın yıllık 200 milyon dolara ulaşan doğal taş ithalatında Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından dördüncü sıradayız. Hedefimiz Katar’ın doğal taş tercihinde birinci ülke konumuna yükselmek. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin tarihinin en iyi seviyesinde oluşu bizim elimizi güçlendiriyor” diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmalarının başarısı doğal taş sektörü için fırsat

“Katar’ın hem işlenmiş, hem de blok taş ithal ediyor oluşu, Katar’ı Türk doğal taş sektörünün tamamı için bir hedef pazar haline getiriyor” diyen EMİB Başkanı Kaya, Katar Ticaret Heyetinin ziyaret sırasında Katar’daki mimarlık ofisleri ile bir araya gelme yanında, Expo Turkey by Qatar Fuarını da ziyaret ettiğini dile getirdi. Kaya, “Katar’daki Türk müteahhitlik firmalarının tamamladığı veya sürdürmekte olduğu projelerin toplam tutarı yaklaşık 6.7 milyar dolar, takip ettikleri projelerin toplam tutarı da 1 milyar dolar civarında. Müteahhitlik firmalarımızın bu başarısı Türk doğal taş sektörünün elini güçlendiriyor. Türk doğal taş sektörü Katar pazarında kısa sürede önemli büyüme gösterecek. Sektörel Ticaret Heyetimiz bu sürecin hızlanmasına katkı sağlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Katar Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti’nin Katarlı firmalarla gerçekleştirdiği İkili İş görüşmelerine Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer ve Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşci’de katıldı.

Büyükelçi Özer ve Ticaret Müşaviri Güreşci, Katar pazarı ile ilgili Türk firmalara bilgiler sundu.

Katar Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetine şu firmalar katıldı;

“Şenler Maden Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Lion Stone Art, NSA Natural Mermer Müh. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ege Jeoteknik Müh Sond. Mad. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Pikas Dış Ticaret Ltd. Şti., Hürtaş Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Çizgi Mermer ve Granit San. ve Tic. Ltd. Şti., Alpay Mermer Mad. İnş. Taah. Nak. İhr. ve San. Tic. Ltd. Şti., ve Alimoğlu Mermer Granit San. Tic. A.Ş.”