"Türk dünyasında finansal teknoloji ekosistemi kuralım"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Finansal teknolojinin gelişmesi için düzenleme, girişim, araştırma, ürün ve hizmet geliştirme, yenilikçi ve rekabet yanlısı yaklaşımlarını desteklemek için iş birliklerini hayata geçirmeliyiz" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye Bankalar Birlikleri'nin iş birliğinde, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi'nin önerileri çerçevesinde Finans ve Teknolojiler Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmalarını Özbekistan Bankalar Birliği Başkanı Tahir Babamuradov, Kazakistan Bankalar Birliği Başkanı Marat Baitokov, Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zakir Nuriyev, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı.

Zirvenin açılışında konuşan Alpaslan Çakar, dijitalleşmenin ekonomik büyüme üzerinde halihazırda derin etkileri olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin finansal sektöre de önemli etkileri olduğunu belirten Çakar, "Müşteri ve işlem sayısı hızla artıyor. Ürün ve hizmet çeşitliliği genişliyor. Daha fazla kişi, mobil cihazlar, e-posta veya sosyal medyadan mesajlar ile e-ticaret platformlarından bu hizmetlerden yararlanıyor" dedi.

Büyük teknoloji şirketlerinin finansal hizmetler alanına da girdiğini kaydeden Çakar, "Büyük teknoloji şirketleri; krediyi küçük işletmelere tahsis ediyor, risk yönetimi ve fiyatlamada yeni verileri ve makine öğrenimini etkin şekilde kullanıyor ve yeni müşteri kazanma maliyetini düşürüyorlar. Daha önce yeterince hizmet alamayan müşterilere ulaşmada coğrafi engellerin aşılmasına yardımcı oluyorlar" dedi. Finansal teknolojinin gelişmesi için iş birlikleri gerektiğini vurgulayan Çakar, "Finansal sektör ile teknolojiyi birbirine bağlamada, ortak çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

"Dijital para alanında iş birliği gerçekleştirelim"

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türk devletlerinin dijital para alanında işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi. Aşan, "Türk devletleri olarak hepimiz dijital para üzerine çalışıyoruz.

Bu alan çok kolay birbirimizle bilgi paylaşabileceğimiz, belki de önümüzdeki 4 yılda bitirilmesi planlanan işi 3 yılda bitirebileceğimiz, ortak çalışma yapılabilecek bir alan" dedi. Dijital paranın dünya ticaretinde giderek daha önemli bir rol oynayacağını belirten Aşan, "Önümüzdeki dönem, dünya ticaretinin artık çok daha büyük bir kısmının yerel paralarla yapıldığı bir dönem olacak, bunun artık geri dönüşü yok. Yerel para ile ticaret konusunda liderleri, yöneticileri, karar alıcıları zorlamamız lazım" diye konuştu.

Aşan, konuşmasında ayrıca, finansal teknoloji alanındaki çalışmaların da önemine dikkat çekerek, "Fintek alanında da benzer bir sürecin yaşandığını anımsatan Aşan, "Şu an fintek biraz daha ayağı yere basar hale geldi. Finansal teknolojiler alanının artık ayağı yere basıyor, şimdi daha sağlam bir gidişat var" dedi. Aşan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Burada bulunan Bankalar Birliği üyeleri ülkelerine dönüp, Merkez Bankaları'na bunu sunsun, böylece birliktelik için bir çalışma yapmış oluruz."