Türk Eczacılar Birliği'nden yeni eczacılık fakültelerine hayır!

Sağlık gibi stratejik önem taşıyan alanlarda eğitimin ticari kaygılardan arındırılarak planlanması gerektiğini söyleyen Arman Üney, nitelikli sağlık çalışanı yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli altyapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün sayıları 62'yi bulan eczacılık fakültelerinin sadece 14'ü tam akredite eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir" dedi.

Yerli ve milli ilaç üretecek Ar-Ge merkezine ihtiyaç var

Mevcut fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğuna işaret eden Üney, "Hem mesleki hem de istihdam anlamında tehlike çanları çalıyor. Biz her yeni eczacılık fakültesi açılışında isyanımızı dile getirdik ama dinleyen olmadı" diye konuştu ve Birlik'in taleplerini şöyle sıraladı:

"Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin olmalıdır. Mevcut fakültelerin kontenjanları acilen azaltılmalı, akredite olmayan fakültelere öğrenci alınmamalıdır. Mevcut fakültelerin bir kısmı yerli ve milli ilaç üretimine hizmet edecek ilaç Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmelidir."