Türk ev tekstili sektörü markalı ihracatı artırmayı hedefliyor

Zehra ORUÇ

Dünya ev tekstili pazarındaki tüm alıcılar, 17-21 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek HOMETEX fuarında buluşuyor. Sektörün dünyadaki en büyük ikinci buluşması olan ve 26’ncısının düzenlendiği HOMETEX’e 200 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Sektörün ihracat potansiyelini artırması beklenen fuardan önce DÜNYA Gazetesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle organize edilen ‘Ev tekstili Hometex çatısı altında buluşuyor’ adlı online toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi. DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinar buluşmasına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve DÜNYA Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda HOMETEX hakkında bilgiler verilirken aynı zamanda tekstil ve ev tekstili sektörleri de değerlendirildi.

“SEKTÖR MİLLİ KATMA DEĞERİNİ ARTIRMAYI ÖNEMSİYOR”

Tekstil sektöründe Bursa ve Denizli’nin ağırlığının olduğunu ifade eden DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, HOMETEX’in İstanbul’da yapılacak olmasının da önemine vurgu yaptı. Güldağ, 195 ülkeye ihracat yapan Türk ev tekstili sektörünün ürün ve pazar çeşitliliğine odaklanırken aynı zamanda milli katma değerini de artırmayı önemsediğini gözlemlediğini ifade etti. Güldağ, “Son dönemde Türkiye’nin önüne tedarik zincirlerindeki aşınma ve kırılma önemli bir fırsat kapısı açmış gibi görünüyor ama sanayici de bu potansiyeli kinetik enerjiye çevirmek için yatırım yapmamız ve kapasiteyi artırmamız lazım, diyor. Ev tekstili bugün tekstilin dahi önünde. İhracatımız dünyada yüzde 1 pay alırken, Türkiye’de yüzde 4’lerde ki bu artabilir görünüyor. Denizli’de yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarıldığını görüyoruz. HOMETEX’de dünyanın en yeni koleksiyonlarını, yeni trendleri yeni eğilimleri yeni tasarımları yeni teknolojileri görüyor olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“ENDÜSTRİLEŞME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BAŞLAMIŞ”

Tekstilin ülkenin kalkınmasında dönüştürücü gücü olan sektörlerden biri olduğuna vurgu yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Endüstrileşme buradan başlamış. Ardından çok daha yüksek teknolojilere geçiş sağlanmış. Bursa’ya baktığımızda otomotiv yan sanayiden makineye, kimyaya kadar dünyada öne çıkan en az 15 alanda Bursa büyük bir üretim ve teknoloji gücüne sahip. Bunun ana öğesi tekstil. Tekstilin de alt kırılımı olan ev tekstili sektörü. Biz doğal kümelenmenin de olduğu bir alanız. Denizli’de de, Bursa’da da, İstanbul’da da doğal kümelenme söz konusu. Ankara’dan Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e kadar pek çok ilde de yine çok sayıda üretici firma bulunuyor” dedi. Ev tekstili sektörünün en güçlü çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TETSİAD) sektörü buluşturan fuarı 25 yıldır üstlendiğini ve bu yıl 26’ıncısını yapılacağını anımsatan Burkay, “Ev tekstilinde Bursa’da 12 doların üzerindeyiz. Türkiye ihracatında ise 8 doların üzerinde katma değer var. Dünya ticaretinden yüzde 3 pay alan bir sektör. Bu rakamlar ülke olarak koyduğumuz hedefin üzerinde rakamlar. 3.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişiz. Sektör olarak potansiyele bakıldığında Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz gibi dünya pazarlarında kilogram değeri yüksek olan ülkelerle rekabet halindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

FUARA 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Dünya ev tekstilindeki tüm alıcıların 17- 21 Mayıs’ta İstanbul’da HOMETEX’te buluşacağını ifade eden İbrahim Burkay, sektöründeki beş ana fuardan birine imza atacaklarını söyledi. Fuara yaklaşık 200 bin ziyaretçi beklediklerini kaydeden Burkay, “Mayıs ayında sektörümüze ciddi bir ihracat potansiyeli olacak. İş anlaşmalarının yapılacağını öngörüyoruz. Sektörü birleştiren bir fuar olduk. 26 yıldır aynı yerdeyiz. 26 yıldır yapamadıklarımızı, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla bu fuarda sağlayacağız. Türkiye’nin merkez konumuna yükselmesinde önemli bir adım olacak. Fuar, 1 milyar dolarlık ihracatı şekillendirecek bir organizasyon. Türk cumhuriyetlerinden de ciddi alıcılar geliyor. Bursa’da 3 Ur-Ge projesi yürütüyoruz. Rusya, Ukrayna, Türk cumhuriyetlerden heyetlerle gelen alıcılar var. Fuarın ve sektördeki diğer yatırımların yansımalarını ancak 2023 ve sonrasına göreceğimizi öngörüyoruz. Dünyadaki tüm alıcıları, tüm paydaşları İstanbul’a fuara bekliyoruz” dedi.

“FUARLARDA GEÇMİŞTEKİ ALMANYA POTANSİYELİNE KAVUŞMALIYIZ”

Günümüz koşullarında fuar organizasyonlarının üretim ve endüstrinin bulunduğu bölgelerde yapılmaya başlandığını kaydeden Burkay, “Fuarla batıdan Asya Pasifik’e kaymış durumda. Coğrafyada en önemli üretim merkezi Türkiye. Ülkemizin hem fuar organizasyonlarında hem de kongrelerde geçmişte Almanya’nın gücü gibi bir fuar potansiyeline kavuşmalıyız. Sektörde dünyanın en büyük ikinci fuarına imza atıyoruz. Buna bağlı olarak İstanbul’da oteller ve restoranlarda tam kapasite dolu olacak” şeklinde konuştu. İbrahim Burkay, sektörün bundan sonraki hedefl erine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Sektör olarak; 3.2 milyar dolar ihracatı artırmak istiyoruz. Son 1,5 yılda sektör hem hammadde hem de ara mal ve mamul ürünlerde ciddi yatırımlar yaptı. Sıçramaya ihtiyacımız var. Ev tekstilinde yatırımlara ihtiyaç var. 2 yıldır kapasite artırıcı yatırımlar yapılıyor."

“FUAR, ÜRETİM VE İHRACATA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenleyeceğimiz HOMETEX 2022 Ev Tekstili Fuarı, pandemi sonrası ev tekstili sektöründeki ilk ve en büyük fuar organizasyonu olması özelliğiyle çok önemli. 200 bin metrekare kapalı alanda, yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla gerçekleşecek fuarımız, dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli alım heyetlerini Türk ev tekstili sektörü temsilcileri ile buluşturacak. Sektörümüzün büyüklüğüne ve gücüne yakışan, dünya çapında bir fuar düzenleyeceğiz” dedi. Türk ev tekstili sektörünün küresel arenadaki rekabetçiliğine de güç katacak HOMETEX 2022 Ev Tekstili Fuarı’nın; dünyanın dört bir yanından gelecek nitelikli alım heyetleri, trend alanları ve seminerler ile sektörün gelişip büyümesine katkı verecek yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacağını kaydeden Bayram, şöyle devam etti: “Ev tekstili sektörümüzün üretim ve ihracatına çok önemli katkılar sağlayacak olan fuarımızı, ‘Daha Güçlü ve Daha Katılımcı’ sloganıyla dünya çapında ses getirecek bir organizasyonla gerçekleştirmiş olacağız. 190’dan fazla ülkeye yıllık 3,1 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Türk ev tekstili sektörümüze önemli bir katma değer oluşturacak HOMETEX 2022 Ev Tekstili Fuarı, pandemiden çıkış sürecinde sektörün ilk büyük organizasyon olacak. Fuara hem yurtiçi hem de yurtdışından çok büyük bir talep oldu. Bu tablo, bizi çok gururlandırdı. İş dünyamızın etkin katılımı ile düzenleyeceğimiz fuarımız, ev tekstili sektörümüzün küresel arenadaki rekabetçi pozisyonunu güçlendirirken, ihracat ve ticari bağlantıların gelişmesine de imkân sağlayacak.”

“KİLOGRAM DEĞERİ BAZI ÜRÜNLERDE 20 DOLARI AŞMIŞ DURUMDA”

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin de, tekstil sektörünün 2 milyon kişiye iş olanağı sağlayan bir sektör olduğunu dile getirdi. Engin, “30,4 milyar dolar ihracat yaptık ve bunun 18 milyar doları ticaret fazlası. UTİB olarak 2021’de toplamda yüzde 33 artışla 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. Ev tekstli alt sektörlerden en önemlisi. 195 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sadece pazar çeşitlendiren bir konumda değil, ürün çeşitliliğinde de önemli bir role sahip. Tasarım ve yeniliklerle trendleri takip eden değil, trendleri ortaya koyan bir sektör. Ayrıca ekolojik ve çevre konularında da başarılı ev tekstili çalışmaları yürütülüyor. Ar-Ge inovasyon tasarım markalaşma ile firmaların çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Katma değeri artırarak ihracat fazlası veren ülke olmak istiyoruz. Temel hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye. Bazı ürünlerde kilogram değeri 20 doları aşmış durumunda. Bu rakamlar ev tekstili sektörünün başarısını ortaya koyuyor” diye konuştu. HOMETEX’in uzun yıllardır başarıyla devam ettiğini ve bu yıl da yine hem katılımcıları hem de alıcıları heyecanlandıran bir buluşma olduğunu ifade eden Engin, “Avrupa bizim en büyük pazarımız. Pandemi, onlara bizimle ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Amerika’ya ihracat artışı var. Fuara, Avustralya, Yeni Zelanda’dan müşteri kitlesi çekmeye başladık. Pazarımız çok çeşitli. HOMETEX çok büyük bir buluşma olacak. Dünya ev tekstilinin kalbi HOMETEX ile atacak” dedi. Engin, sektör olarak start-up’lar ve girişimciliğe de ayrıca önem verdiklerini ifade ederek, gençlere, girişimcilere ve özellikle girişimci kadınlara ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

“DENİZLİ’DEN 90 FİRMA FUARDA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK”

“Denizli’de birisi ev tekstilcisiyiz diyorsa ya havlucu ya çarşafçıdır” diyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’de sektörün 2021 yılında 4,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Memişoğlu, “Türkiye’de havlu, bornoz, nevresimin yüzde 85-90’ını üreten bir şehiriz. Toplam 3,5 milyar dolarlık ev tekstili yatırımı var. HOMETEX’e 90 firma katılıyoruz. Alım heyeti olarak 18 ülkeden 70 alıcıyı davet ettik. HOMETEX’in önemi bizim için aşikar. Bu fuar markalı ihracat imkanı sunuyor. Yeni nesil bir fuarcılık yapılacağını da biliyoruz. Müşterilerimize kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Bu daha fazla katma değer demek. Daha fazla kg fiyatı demek. Daha fazla pazarda kalıcı olmak demek. Ev tekstilinde kilogram ihracat değerimiz 8 ila 9 dolar civarında” değerlendirmesini yaptı. Ev tekstilinde tasarımlarla, markalarla pazarda daha güçlü olmaya çabaladıklarını anlatan Memişoğlu, sektörün bugün geldiği konumu ise, “3 yılda Amerika’daki pazar payımızı yüzde 4’ten 6’ya çıkardık. Üç ev tekstili Ur-Ge’si yapıyoruz. Fuarda ayrıca Denizli İhracatçılar Birliği olarak da standımız olacak. Ayrıca Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması düzenliyoruz. Her yarışmacı bir firma ile bodyleniyor. Yarışmada ortaya çıkan ürünleri ticarileştiriyoruz. Son finalistlerin ürünlerini HOMETEX’te de sergileyeceğiz. Tasarımın önemini bir kez daha ön plana çıkaracağız. Ev tekstilinde markalı ihracat bizim öncelikli konumuz” sözleriyle özetledi. Hüseyin Memişoğlu, Denizli olarak otel tekstilinde de var olduklarını ifade ederek, “Çin; büyük bir pazar. Türkiye markaları olarak avantajımız var. E-ticaretin de payını unutmamak lazım. Bir ülkede, bir mağazada corner almak kolay değil ama e-ticaret sayesinde Çin’de made in Turkey olarak kendi markalarımız satılıyor. Çin ve Hindistan pazarında Avrupalı olmamızın avantajı ile yer alacağız” şeklinde konuştu. Memişoğlu, Denizli’de firmaların çatılarda GES kurarak yenilenebilir enerjiye, kullanılan su ve atıkların değerlendirilmesine yönelik de projeler geliştirdiğine dikkati çekti.

“20 YIL ÖNCE TEKSTİLİN KÖLESİYDİK ŞİMDİ İSE EFENDİSİ OLDUK”

“20 yıl önce tekstilin kölesiydik şimdi efendisi olduk” sözleriyle Türk tekstilinin önemine vurgu yapan DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise, şunları söyledi: “Tekstil makinesi dünyada yüzde 4,5 pay alacak konuma geldi. Gidilecek daha pek çok yol var. Bugün kartlar yeniden karılıyor. Özellikle global kriz ve Rusya’nın savaşı ile küreselleşmenin büyük bir düzelme alması ile birlikte tekstilin de geleceğini mutlaka yeniden şekillendirmek durumunda. Hindistan, Pakistan, Çin gibi çok fazla rakip var. Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gerekiyor. Türkiye’nin stratejilerini markalı ihracatta daha fazla aktör üretmeye yönelik geliştirmesi gerekiyor. Emtia milliyetçiliği, tedarik sorunları, muhtelif kotalara karşı bir strateji belirlemek gerekiyor. Buraya kadar iyi geldik ama daha ileriye gitmek için daha ileriye stratejilerle gitmemiz gerekiyor. 10 yıl sonra tekstilin geleceğini merak ediyorum. İhracata destek veren 4 önerim var; sektörde derinleşme, insan kaynağı yetiştirmek, yeşil dönüşüm ve teknolojik derinleşme ile kilogram değerinin 20 doların üzerine çıkacak olması bunun önemli bir adımı olduğunu görüyoruz.”

“KAMUOYUNDAKİ TAKLİT ALGISI HALEN DÜZELMİŞ DEĞİL”

DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise, tekstil sektörünün taklitten marka tasarımına geldiği serüveni takdirle izlediğin söyledi. Öte yandan ise kamuoyundaki algının halen düzelmediğinden yakınan Munyar, “Ev tekstilinde ciddi teknoloji değişiklikleri oldu. Teknik tekstil girdi. Kendi kendini temizleyen perde, mikrop barındırmaya nevresimler gibi pek çok yeni nesil ürünler portföye kazandırıldı. Kilogram başına ihracat değerinde de ciddi artışlar oldu” dedi.